Rebeldes do Iêmen alertam que o Irã planeja novo ataque em breve

Militantes houthi no Iêmen alertaram diplomatas estrangeiros que o Irã prepara um novo ataque após o ataque que afetou a indústria de petróleo da Arábia Saudita há uma semana, afirmaram pessoas com conhecimento do assunto.



Líderes do grupo disseram que estavam alertando sobre o possível novo ataque após terem sido pressionados pelo Irã para desempenhar um papel nele, segundo as fontes. Não foi possível determinar o quão séria foi a ameaça, e alegações de houthis são vistas com ceticismo há algum tempo por oficiais ocidentais. Mas tanto a Arábia Saudita como os Estados Unidos receberam a informação, de acordo com pessoas a par dos avisos.



A Arábia Saudita aumentou sua segurança como resposta, de acordo com pessoas cientes das movimentações. Oficiais sauditas estão preocupados com mais um ataque no setor de petróleo ou em aeroportos civis, incluindo um na capital Riad. Mohammed Abdul Salam, porta-voz houthi, negou neste sábado que o grupo tenha dado qualquer aviso a diplomatas estrangeiros de possíveis ataques iranianos. Um porta-voz da missão do Irã na ONU em Nova York não respondeu a pedidos de comentário.



Os EUA e a Arábia Saudita acusam os houthi de falsamente afirmarem que conduziram o ataque na Arábia Saudita para encobrir o papel que Teerã supostamente desempenhou em orquestrar o ataque aéreo sofisticado, uma acusação que o Irã e os houthi negaram.