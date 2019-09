Índia presenteará a ONU com 193 painéis solares

A ONU agora tem um "teto verde" com 193 novos painéis solares - um para cada Estado-membro - um presente da Índia que será inaugurado na próxima terça-feira pelo primeiro-ministro Narendra Modi durante a Assembleia Geral, após a cúpula de líderes em o clima.

O chamado "Parque Solar Gandhi", instalado no telhado das salas de conferências da ONU, no quinto andar de frente para o East River, não produzirá energia suficiente para cobrir todo o gasto de energia do enorme edifício. Eles gerarão 86.000 kWh/ano, equivalente a uma despesa de 30.246 kg de carvão ou uma economia nas emissões de gases de efeito estufa semelhante ao plantio de 1.008 árvores por 10 anos, segundo diplomatas indianos.

De acordo com a imprensa indiana, o investimento foi de 1 milhão de dólares e busca marcar o 150º aniversário do nascimento do líder da independência Mahatma Gandhi, nascido em 2 de outubro de 1869.