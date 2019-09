Biden exige que Trump fale sobre o suposto pedido de investigação do filho do canditado democrata

O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos Joe Biden exigiu que o presidente Donald Trump divulgue a transcrição da conversa telefônica com o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, na qual teria pedido a abertura de uma investigação sobre o filho do representante do Partido Democrata.

De acordo com o vazamento de uma denúncia feita por um agente de segurança que teria acompanhado o telefonema, Trump pressionou o presidente da Ucrânia para investigar o envolvimento de Hunter Biden, filho do pré-candidato, numa companhia de gás que pertence a um empresário ucraniano.

Trump "deve divulgar imediatamente a transcrição da chamada em questão para que o povo americano possa julgar por si próprio", disse Biden.

Ele também exigiu que o diretor nacional de inteligência "pare de obstruir" e revele ao Congresso a denúncia secreta sobre essa ligação.

No dia 25 de julho, Trump falou por telefone com o novo presidente ucraniano e, segundo a denúncia revelada pela imprensa americana, Trump tentou coagi-lo com a intenção de obter informações que pudessem prejudicar a campanha do democrata nas eleições presidenciais de 2020.

"Uma corrupção tão clara danifica e diminui as instituições governamentais ao convertê-las em ferramentas pessoais de vingança política", afirmou Biden através de um comunicado.