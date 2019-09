EUA enviarão reforço militar para a Arábia Saudita após ataque a refinaria

O Pentágono não falou em ataques militares na região, onde já mantém soldados (foto: SAUL LOEB / AFP )

Osenviarão reforços militares para aapós os ataques contra instalações de petróleo que Washington e Riad atribuem ao Irã, anunciou nesta sexta-feira, 20, o, Mark Esper."Em resposta ao pedido do reino (saudita), o presidente Donald Trump aprovou o envio de forças americanas, que vão atuar de forma defensiva", disse o. Ele disse que mais detalhes e o número de soldados a ser enviado serão divulgados na próxima semana.Em junho, os EUA já tinham anunciado o envio de um reforço de mil militares para o Oriente Médio tendo como pano de fundo a intensificação das tensões com o Irã. Pelo menos 500 deles para uma base militar perto de Riad, capital saudita.Segundo um relatório do ano passado do centro de estudos conservador Heritage Foundation, o número estimado de, contando todas as missões conjuntas do Comando Central com os países da região.. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS