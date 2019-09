Na Argentina, magistrado manda Cristina Kirchner a julgamento por corrupção

O juiz federal Claudio Bonadío, que tem levado adiante a maioria das investigação que envolvem a ex-presidente Cristina Kirchner (2007-2015) por suposta corrupção, deu por finalizada sua apuração e pediu nesta sexta-feira formalmente que ela seja julgada como suposta chefe de uma associação ilícita durante seu mandato para cobrar subornos de empresários em troca de benefícios em contratos públicos.



O magistrado firmou a resolução sobre o tema pouco mais de um mês antes da eleição presidencial de 27 de outubro, na qual Cristina aparecerá como vice de Alberto Fernández, o candidato favorito à presidência. Cristina, de 66 anos, já é julgada desde junho por supostamente favorecer um empresário na licitação de obras públicas. Ela nega as acusações e afirmou que é vítima de perseguição por parte do magistrado.



Não há ainda data para o novo julgamento. É preciso, porém, que dois terços dos senadores votem para que ela perca sua imunidade judicial. Senadora atualmente, Cristina também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, administração fraudulenta e suposto acobertamento dos responsáveis pelo ataque terrorista contra uma entidade mutual judaica de Buenos Aires em 1994, além de sofrer outras investigações judiciais. Fonte: Associated Press.