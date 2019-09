Violência no Haiti durante protestos por escassez de combustível

Milhares de pessoas participaram de manifestações nesta sexta-feira na capital do Haiti, Porto Príncipe, contra a escassez de gasolina que atinge o país há mais de três semanas, num protesto que acabou em violentos confrontos com a polícia.

Em várias ocasiões, os policiais dispararam com munição real e utilizaram gás lacrimogêneo, causando pânico na multidão e uma dispersão temporária, constatou um jornalista da AFP. Os manifestantes responderam ao ataque lançando pedras e garrafas de vidro contra as forças de segurança.

Barricadas com pneus e lixo em chamas foram erguidas nas principais ruas da capital haitiana.

Desde domingo, as atividades estão paralisadas na região metropolitana de Porto Príncipe e nas principais cidades do país devido às tensões decorrentes pela falta de combustível.

As empresas que importam produtos derivados do petróleo encontram dificuldades para abastecer o mercado doméstico pois o governo haitiano não tem dinheiro para manter o subsídio do combustível e está mergulhado em dívidas com as distribuidoras.