Greta Thunberg espera que greves climáticas sejam 'ponto de virada social'

A jovem ativista sueca Greta Thunberg, que inspirou as manifestações pelo clima nesta sexta-feira (20) em todo o mundo, expressou sua esperança de que a sociedade tenha atingido um "ponto de virada", em entrevista à AFP.

Embora não haja dados oficiais sobre o número de participantes nesses eventos, Thunberg está feliz por serem "milhões".

"Os números são incríveis, quando você vê as imagens, é difícil de acreditar", disse a ativista de 16 anos durante entrevista na prefeitura de Nova York, antes de participar da grande mobilização que começou ao meio-dia (horário local).

"Espero que seja um ponto de virada para a sociedade, mostrando quantas pessoas estão envolvidas, quantas estão pressionando líderes, especialmente antes da cúpula climática da ONU", que ocorrerá na próxima segunda-feira, em Nova York, a qual Thunberg comparecerá.

"Isso não é apenas para mim", disse a ativista sueca, que incentivou adolescentes e estudantes de todo o mundo a não ir à escola toda sexta-feira sob o lema do protesto "Sexta pelo futuro".

Por outro lado, Thunberg disse que, embora alguns chefes de Estado "pareçam mais determinados do que outros" a combater as mudanças climáticas", parece que ninguém está disposto a dizer a verdade, a dizer realmente as coisas como são".

"Não os culpo", "não é culpa de ninguém, é culpa do sistema", disse. "Mas eles ainda têm muitas responsabilidades, têm muito poder, então eu tento pressioná-los".

- "Assumir a responsabilidade" -

A jovem tornou-se um símbolo da ação climática desde que começou a faltar às aulas às sextas-feiras para ficar em frente ao Parlamento sueco, em agosto de 2018, pedindo às autoridades para reduzir as emissões de carbono e controlar o aquecimento global.

"Precisam assumir sua responsabilidade e fazer isso, e é isso que vamos tentar impulsionar. Agora mostramos o que podemos fazer, agora eles precisam demonstrar o que podem fazer", disse.

No mês passado, Thunberg chegou em Nova York a bordo de um veleiro sustentável, após se recusar a voar devido às emissões de carbono causadas pelos aviões. A viagem da Europa até os Estados Unidos através do oceano Atlântico durou 15 dias.

Desde o desembarque nos Estados Unidos no final de agosto, Thunberg disse que não quer se encontrar com o presidente republicano, Donald Trump, um cético sobre mudanças climáticas que não comparecerá à cúpula da ONU e cujo governo revogou vários regulamentos destinados a limitar as emissões de poluentes no país, além de abandonar o Acordo de Paris.

Mas, quando perguntada se aceitaria um convite para se encontrar com o presidente americano, Thunberg respondeu "não sei", depois de uma breve hesitação. "Não seria uma prioridade para mim".

"Não vejo por que gostaria de conhecer uma adolescente, uma ativista climática ... quando ela não ouve a ciência", respondeu Trump.

Embora tenha se tornado uma fonte de inspiração para milhões de pessoas, Greta Thunberg também recebe cada vez mais críticas. Alguns acreditam que a garota atrai muita atenção para sua pessoa ou que ela simplesmente não tem experiência suficiente para se tornar uma porta-voz do clima.

"Podem me criticar se quiserem, mas eu realmente não vejo o interesse, há muito o que fazer além de criticar alguém. Mas também vejo isso como um sinal positivo de que realmente temos um impacto e é por isso que eles sentem a necessidade de nos menosprezar".