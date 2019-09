Quatro turistas chineses morrem em acidente de ônibus nos EUA

Um acidente com um ônibus que transportava turistas chineses a um conhecido parque nacional dos Estados Unidos deixou quatro mortos e pelo menos uma dúzia de feridos em estado grave, informaram as autoridades.

O ônibus se dirigia ao cânion Bryce em Utah, oeste dos Estados Unidos, "quando saiu da pista e colidiu contra uma grade", informou a polícia do condado de Garfield no Facebook.

"Havia 30 pessoas no ônibus, incluindo o motorista. Foi confirmada a morte de quatro pessoas e o restante foi transferido com os feridos para muitos hospitais da região".

A polícia rodoviária de Utah disse mais cedo que há "entre 12 e 15 pessoas com ferimentos muito graves".

Pelo menos três ambulâncias aéreas e várias equipes de resgate foram enviadas ao local do acidente, na rodovia 12, que atravessa este parque nacional célebre por suas formações rochosas.

As autoridades publicaram fotos do veículo completamente destroçado, com o telhado afundado como se tivesse capotado e vidros em todos os lugares.

Um trecho da rodovia foi fechado para que as circunstâncias do acidente sejam investigadas.

O Bryce Canyon é um importante destino turístico dos Estados Unidos. Em 2018, recebeu 2,7 milhões de visitantes.