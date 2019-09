Wall Street fecha em baixa

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira, após as perspectivas de um anúncio comercial entre China e Estados Unidos se reduzirem.

O índice industrial Dow Jones teve queda de 0,59%, a 26.935,07 unidades. O tecnológico Nasdaq recuou 0,80%, a 8.177,67 pontos, e o S&P; 500 caiu 0,49%, a 2.992,07 puntos.

Na semana, o Dow Jones recuou 1,04%, o Nasdaq, 0,72%, e o S&P; 500, 0,50% - registrando a primeira queda semanal em um mês.

A confirmação de que uma delegação chinesa que planejava visitar fazendas em Montana e Nebraska cancelou a visita levou à queda de Wall Street, que no início da sessão estava perto do equilíbrio.

Esse anúncio indica "pode haver outros problemas (na disputa comercial entre China e EUA), porque, ao mesmo tempo, Donald Trump disse que não quer um acordo comercial antes das eleições presidenciais" em 2020, disse Quincy Krosby, da Prudential.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos era de 1,720%, pouco abaixo do da véspera, 1,784%.