Comunicado do Business Wire :Toshiba Memory Holdings Corporation

A Toshiba Memory Holdings Corporation, que será oficialmente renomeada como Kioxia Holdings Corporation em 1 de outubro de 2019, anunciou hoje a nomeação de Lorenzo A. Flores como vice-presidente, com vigência em novembro de 2019.

Flores traz para a empresa um histórico comprovado de forte liderança executiva, com ampla experiência financeira no setor de tecnologia. Flores trabalhará em estreita colaboração com a equipe de gerenciamento executivo para ajudar a liderar a expansão global dos negócios.

Anteriormente, Flores passou onze anos na Xilinx Inc., onde atuou como diretor financeiro desde maio de 2016 e vice-Presidente Executivo desde fevereiro de 2018. Além de suas funções financeiras, Flores foi responsável pela função de Tecnologia da Informação da empresa. Durante seu mandato como diretor financeiro, a Xilinx estabeleceu os melhores resultados de todos os tempos em receita, lucro por ação e fluxo de caixa operacional. Antes de ingressar na Xilinx, Flores atuou como vice-presidente assistente de planejamento e análise financeira da Cognizant Technology Solutions. Ele também passou dez anos na Intel Corporation, atuando em várias posições, incluindo controller no Grupo de CPUs da arquitetura Intel.

Flores é bacharel em Engenharia Civil e Ciência de Gerenciamento pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e mestre em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia, Los Angeles.

"Estamos empolgados com o fato de Lorenzo se juntar a nós nesse papel crucial de liderança no início da história da Kioxia", disse Stacy J. Smith, presidente executiva da Toshiba Memory Holdings Corporation. "Com a excelente experiência e conhecimento de Lorenzo no setor de semicondutores, ele é um ótimo complemento para uma equipe de liderança já ampla e experiente. Não há dúvida de que ele é a pessoa perfeita para ajudar a liderar nossa empresa em sua próxima fase de crescimento como Kioxia."

"Estou empolgado por assumir essa posição e honrado por me juntar à equipe à medida que inicia sua emocionante nova jornada como Kioxia", disse Flores. "A Toshiba Memory sempre foi líder no setor de memória, e a Kioxia está bem posicionada para nos levar a uma nova era da memória."

Sobre a Toshiba Memory

O Toshiba Memory Group, líder mundial em soluções de memória, dedica-se ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (solid state drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Toshiba Memory é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. O BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da empresa, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados. A Toshiba Memory passará a se chamar oficialmente Kioxia em 1.º de outubro de 2019. Para saber mais sobre a Toshiba Memory, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190920005480/pt/

Para mais informações Sam Ghirardello (telefone: +81-3-5427-7396, SGhirardello@webershandwick.com) Masahiko Oshiro (telefone: +81-3-5427-7384, Moshiro@webershandwick.com) Weber Shandwick (Tóquio)

Relações Públicas Toshiba Memory Holdings Corporation E-mail: tmchq-tmchd-info@ml.toshiba.co.jp

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.