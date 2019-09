Trump surpreso por imagens de premiê canadense com rosto pintado de preto

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (20) que ficou surpreso com as imagens de um jovem Justin Trudeau com o rosto pintado de preto, o que envergonhou o premiê canadense e o forçou a pedir desculpas no meio de sua campanha eleitoral.

"Estou surpreso", disse Trump a jornalistas da Casa Branca.

"Fiquei mais surpreso quando vi o número de vezes", completou.

Na quinta-feira, novas imagens do primeiro-ministro com o rosto pintado de preto apareceram na televisão local, um dia após a publicação de uma foto dele com tinta marrom no rosto em uma festa há 18 anos.

Trudeau declarou que foi "totalmente inaceitável" ter usado maquiagem para pintar seu rosto de preto, desculpando-se pela segunda vez com os ofendidos.

"A realidade é que machuquei as pessoas que deveria defender e ajudar, e lamento profundamente", disse ele, após a publicação de várias fotos e vídeos em que aparece usando maquiagem marrom escura, ou preta, durante festas particulares.