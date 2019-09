"Game of Thrones" em busca de um último recorde no Emmy

A série "Game of Thrones" vai buscar no domingo bater seu próprio recorde de premiações na tradicional cerimônia do Emmy Awards, o equivalente ao Oscar da televisão americana.

Apesar de um temporada final imperfeita, considerada relapsa por alguns fãs que organizaram um abaixo assinado para pedir um novo final, a saga da HBO que mistura dragões, mortos-vivos e vinganças dinásticas recebeu 32 indicações.

"GoT", série mais premiada da história da televisão americana, elevou o patamar: por duas vezes conquistou doze prêmios em uma única edição do Emmy.

A oitava e última temporada pode pulverizar esse recorde este ano, uma vez que já recebeu dez prêmios Emmy no final de semana passado, durante uma primeira salva de prêmios concedidos nas categorias criativas e técnicas: efeitos especiais, acessórios, figurinos, etc.

Um simples aquecimento para "Game of Thrones", favorita nesta 71ª edição na categoria de "melhor série dramática".

Sucesso de crítica e público, a série atraiu mais de 40 milhões de espectadores em cada episódio em sua última temporada.

"Tudo indica que 'Game of Thrones' vencerá", disse Michael Schneider, da revista Variety.

"Mesmo que os fãs não gostem necessariamente desta temporada final, não importa: se os eleitores gostam, é ela quem vencerá o Emmy", prevê.

Os 22.000 profissionais que compõem a Academia do Emmy tiveram duas semanas durante o mês de agosto para votar.

No total, a série da HBO conta ainda com 14 indicações em sete categorias distintas para superar seu recorde no domingo.

Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister, tem boas chances de vencer na categoria ator coadjuvante, assim como Maisie Williams, que interpreta Arya Stark, a princesa que se tornou uma assassina implacável.

- Mais ritmo e audiência -

"GoT" também busca resgatar a audiência do Emmy Awards, que caiu a um nível recorde no ano passado, atraindo pouco mais de 10 milhões de espectadores.

Na tentativa de mudar a maré, os organizadores decidiram copiar o Oscar ao oferecer uma noite mais curta e mais rítmica, sem um único mestre de cerimônias.

Entre outras estrelas, cada um dos dez atores de "Game of Thrones" em competição passará pelo púlpito para desempenhar o papel de apresentador.

Em outras categorias, a segunda temporada de "The Marvelous Mrs. Maisel" (comédia da Amazon) e "Chernobyl" (série limitada da HBO) contam com 20 e 19 indicações, respectivamente.

No ano passado, "The Marvelous Mrs. Maisel" surpreendeu ao conquistar seis prêmios no total, incluindo de melhor comédia.

A série enfrentará "Fleabag" e "Veep", uma sátira da vida política americana que acaba de completar sua última temporada e já tem 17 prêmios Emmy.

A atriz principal Julia Louis-Dreyfus já levou o prêmio oito vezes e a própria série foi coroada "melhor comédia" em 2015, 2016 e 2017.

Ela não competiu no ano passado, uma vez que a série foi suspensa para dar a Julia Louis-Dreyfus tempo para tratar um câncer de mama.

"Chernobyl", uma minissérie de cinco episódios que explora o desastre nuclear de 1986 de dentro para fora, já conquistou sete prêmios técnicos do Emmy.

No entanto, encontrará no caminho a série "Olhos que condenam", adaptação da história real de cinco jovens negros ou hispânicos acusados indevidamente de estupro em Nova York, com oito indicações.