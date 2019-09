Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

A Panasonic Corporation anunciou que fornecerá portões de embarque automatizados adicionais para reconhecimento facial para uso em mais aeroportos no Japão e também para uso recém-expandido nos procedimentos de partida para viajantes estrangeiros. O novo pedido aumentará o número total de portões de embarque automatizados em todo o país para 203 unidades (123 unidades serão usadas para cidadãos estrangeiros).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005989/pt/

Panasonic automated facial recognition gates at immigration examination area in Narita Airport Terminal 1 Building (South Wing) (Photo: Business Wire)

[Vídeo] Portões de reconhecimento facial automatizados para controle de passaportes em aeroportos no Japão https://channel.panasonic.com/contents/27078/

Em outubro de 2017, os portões de embarque automatizados de reconhecimento facial da Panasonic foram selecionados inicialmente pela Agência de Serviços de Imigração do Ministério da Justiça e, desde então, 137 unidades foram instaladas em 5 grandes aeroportos do Japão (Tóquio Haneda, Tóquio Narita, Nagoya Chubu Centrair, Osaka Kansai e Fukuoka). Para o pedido adicional, com início no aeroporto de Haneda em Tóquio, em 24 de julho de 2019, outras 66 unidades entrarão em operação em um total de sete aeroportos, incluindo o Sapporo New Chitose (em meados de novembro) e o aeroporto de Okinawa Naha (no início de julho de 2020).

Com a meta do Japão de alcançar seu objetivo de se tornar uma nação turística e aumentar o número de visitantes estrangeiros que chegamao Japão para 40 milhões por ano até 2020 e 60 milhões até 2030, o Ministério da Justiça realizou vários esforços com a função da imigração para simplificar os procedimentos de partida e retorno para os cidadãos japoneses e os procedimentos de partida para estrangeiros por meio do uso de portões de reconhecimento facial automatizados, a fim de alocar um número maior de inspetores de imigração aos procedimentos de exame para estrangeiros e manter o rigor do exames que garantem uma maior facilitação. Como parte desses esforços, a partir de 18 de outubro de 2017, três das unidades de portão de reconhecimento facial da Panasonic foram colocadas em funcionamento no controle de imigração do Aeroporto Internacional de Tóquio Haneda. Até 2018, 137 unidades estavam em funcionamento nos cinco principais aeroportos do Japão. Os sistemas estão contribuindo para procedimentos de imigração rápidos, porém rigorosos para os viajantes.

Sem a necessidade de registro prévio de dados biométricos, o sistema compara os dados fotográficos do rosto do viajante no chip IC (circuito integrado) embutido no passaporte com uma imagem tirada no portão de reconhecimento facial para verificar a identidade. Segundo o Ministério da Justiça, aproximadamente 80% de todos os viajantes japoneses usam os portões de reconhecimento facial da Panasonic.

O portão de reconhecimento facial da Panasonic foi projetado para simplificar os procedimentos de partida e retorno, com base no conceito de uma solução simples, protegida e segura, onde os usuários iniciantes e idosos podem passar pelo portão sem demora, frustração ou confusão. O portão possui os seguintes recursos: (1) usabilidade intuitiva graças ao design ergonômico e à sofisticada tecnologia que a empresa desenvolveu para leitoras de passaporte; (2) mecanismo de reconhecimento facial de alto desempenho com tecnologia avançada que pode lidar com variações que alteram a aparência, como envelhecimento, maquiagem, expressão facial e qualidade de imagem; e (3) design espacial e design geral de serviço que permitem uma disposição ideal em um espaço limitado com base em testes de campo.

Além disso, para aplicar esse sistema aos procedimentos de partida para visitantes estrangeiros, a Panasonic está aprimorando o mecanismo de reconhecimento facial por meio de testes de campo em colaboração com o Ministério da Justiça.

A Panasonic continuará ajudando as autoridades a implementar procedimentos de controle de imigração rápidos e rigorosos em aeroportos e portos marítimos em todo o Japão à medida que o país pretende se estabelecer como nação do turismo em 2020 e além. A empresa também está trabalhando para fornecer várias soluções para usuários do setor privado, combinando suas tecnologias de passaporte e reconhecimento facial. Além disso, a empresa continua aprimorando suas soluções de reconhecimento facial para incluir sistemas não apenas para órgãos públicos, mas também para escritórios particulares e a indústria de transportes, a fim de contribuir para maior segurança, proteção e eficiência.

Características do portão de reconhecimento facial da PanasonicA Panasonic empregou várias tecnologias avançadas que atendem a uma série de requisitos considerados necessários para operar o portão adequadamente. Estes incluem a eliminação antecipada de fatores que podem causar rejeições falsas, medidas defensivas contra entrada não autorizada e um mecanismo de reconhecimento facial de alto desempenho. Para melhorar a usabilidade, a Panasonic também alcançou os seguintes recursos por meio de pesquisas e testes de campo em colaboração com institutos de pesquisa externos, como universidades.

(1) Unidades de portão fáceis de usar para usuários iniciantes e idosos com usabilidade melhorada

-- Um novo leitor de passaporte que aceita passaportes em qualquer orientação

-- Um design compacto e ergonômico multifuncional do portão de reconhecimento facial que melhora a usabilidade (vencedor do prêmio Good Design Award 2017)

-- Vários desenhos de tela de terminal para a operação e gestão do sistema que podem ser selecionados de acordo com os procedimentos de exame

(2) Um mecanismo de reconhecimento facial de alto desempenho e função de detecção de fraude que emprega tecnologia avançada

-- Mecanismo de reconhecimento facial de alta precisão que pode lidar com variações que alteram a aparência dos usuários

-- Capacidade para detectar entradas não autorizadas, como passagens de carona de acesso (tailgating)

(3) Design espacial e design geral de serviço que permitem a disposição ideal em um espaço limitado

-- Desenhos flexíveis de acordo com o número de unidades e a área de instalação

-- Design da experiência do usuário em toda a área de exame de imigração

Para mais informações sobre o guia de uso e restrições, acesse: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_nyuukokukanri07_00016.html

Sobre a PanasonicA Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de diversas tecnologias e soluções eletrônicas para clientes nos setores de produtos eletrônicos, habitação, automotivo e comércio B2B. Celebrando seu 100º aniversário em 2018, a empresa se expandiu internacionalmente e agora opera 582 subsidiárias e 87 empresas associadas em todo o mundo, alcançando vendas líquidas consolidadas de 8,003 trilhões de ienes no ano que se encerra em 31 de março de 2019. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação em todas as linhas divisionais, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida melhor e um mundo melhor para seus clientes. Para saber mais sobre a Panasonic, visite https://www.panasonic.com/global.

Fonte:https://news.panasonic.com/global/press/data/2019/08/en190830-4/en190830-4.html

Links relacionados[Vídeo] Portões de reconhecimento facial automatizados para controle de passaportes em aeroportos no Japão https://channel.panasonic.com/contents/27078/ https://youtu.be/BAtyVFAs4Wk

Para mais informações sobre orientações de uso e restrições | Ministério da Justiça http://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_nyuukokukanri07_00016.html

Tecnologia de reconhecimento facial da Panasonic https://security.panasonic.com/solutions_application/application_solutions/facial_recognition/

[Comunicado à imprensa] Portão com reconhecimento facial da Panasonic selecionado pelo Ministério da Justiça (15 de dezembro de 2017) https://news.panasonic.com/global/press/data/2017/12/en171215-2/en171215-2.html

A Panasonic dá vida à solução de reconhecimento facial altamente precisa: Possibilitando o reconhecimento de indivíduos, mesmo usando óculos escuros (04 de abril de 2018) https://news.panasonic.com/global/stories/2018/56397.html

O que é o "portão de reconhecimento facial" que está revolucionando os aeroportos de hoje? (21 de março de 2018) https://news.panasonic.com/global/stories/2018/55710.html

Panasonic exibe terminal automatizado de aeroporto com reconhecimento facial (28 de março de 2019) https://news.panasonic.com/global/topics/2019/67181.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005989/pt/

Panasonic Corporation Global Communications Department Global PR Office Click here to go to Media Contact form

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.