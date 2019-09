Google anuncia aumento recorde de 40% em compra de energia verde

O Google anunciou nesta quinta-feira um aumento recorde em suas compras de eletricidade ecológica e declarou que os acordos estimularão a construção de milhões de painéis solares e centenas de moinhos eólicos.

O gigante da tecnologia e Internet aumentou sua carteira de energia eólica e solar em mais de 40% com o 18 acordos, totalizando 1.600 megawatts.

"Assim que todos estes projetos entrarem em atividade, nossa carteira de energia livre de carbono produzirá mais eletricidade do que utilizam locais como Washington DC ou países inteiros, como Lituânia ou Uruguai, a cada ano", disse o presidente executivo do Google, Sundar Pichai.

No total, a carteira mundial de negócios de eletricidade gerados por vento e Sol do Google soma 5.500 megawatts, o que foi descrito com uma capacidade equivalente a um milhão de painéis solares.

Em 2017, Google se tornou a primeira empresa do seu tamanho a compensar todo o seu consumo anual de eletricidade com energia renovável, e repetiu o feito no ano seguinte, recordou Pichai.

"Como resultado, nos tornamos o maior comprador corporativo de energia renovável do mundo".