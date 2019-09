Os Estados Unidos apresentaram pela primeira vez uma queixa contra a Coreia do Sul com base nas normas ambientais do acordo de livre-comércio entre Seul e Washington, neste caso sobre pesca ilegal, anunciou o governo nesta quinta-feira.

O gabinete do representante comercial americano (USTR) disse que "tem a intenção de buscar consultas ambientais" com Seul sob os termos do acordo entre Estados Unidos e Coreia, no primeiro passo para uma queixa comercial formal.