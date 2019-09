Economia argentina registra leve recuperação no 2º trimestre

A atividade econômica da Argentina se recuperou 0,6% no segundo trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado, mas recuou 0,3% em relação ao período janeiro-março, um leve suspiro para o país que acumulou um ano de recessão.

No acumulado do primeiro semestre, o Produto Interno Bruto (PIB) soma queda de 2,5%, informou o estatal Instituto de Estatísticas (Indec) nesta quinta-feira.

A recuperação se deu devido ao impacto positivo do crescimento do setor agrícola (+46%) para o período abril-junho, após uma safra ruim no ano anterior devido a uma seca rigorosa.

O PIB recuou 2,5% em 2018.

A Argentina, terceira maior da América Latina, vive uma situação crítica, segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

De acordo com as previsões da OCDE divulgadas nesta quinta, a Argentina vai ter uma queda da atividade de 2,7% em 2019 e o PIB voltaria a cair 1,8% em 2020.