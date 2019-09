Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

No mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou o Dia Mundial da Segurança do Paciente, a Reunião de Planejamento do Meio do Ano (Midyear Planning Meeting, MYPM) da Patient Safety Movement Foundation (PSMF) reuniu mais de uma centena de interessados em segurança do paciente de sete países para discussões profundas sobre como alcançar ZERO mortes evitáveis em hospitais. Mais de 200.000 pessoas morrem devido a erros médicos nos EUA a cada ano, além de 4,8 milhões em todo o mundo.

Durante essa importante reunião, administradores, clínicos, defensores da segurança do paciente, familiares e outros líderes de segurança do paciente de todo o ecossistema de saúde tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e conhecimentos para ajudar a desenvolver soluções que eliminem mortes evitáveis de pacientes.

A reunião começou com uma mensagem em vídeo especial do Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS, agradecendo a todos aqueles que se comprometeram com a segurança do paciente e desafiando os demais participantes a assumirem o mesmo compromisso de apoiar a OMS em tornar a segurança do paciente uma prioridade global.

"Ninguém deve ser prejudicado ao procurar assistência médica", disse Joe Kiani, fundador da PSMF. "Mesmo uma morte evitável é demais. O Dia Mundial da Segurança do Paciente conclama todas as partes interessadas em todo o ecossistema de assistência médica para 'defender a segurança do paciente'. Eu desafio você a se juntar a nós e fazer planos para alcançar o ZERO."

Durante o dia, as sessões gerais demonstraram aos participantes como indivíduos e organizações mudaram políticas e processos para eliminar mortes evitáveis de pacientes.

As sessões se concentraram em soluções para:

-- Segurança de medicamentos/Segurança de opióides (APSS n.º 3 e n.º 4)

-- Comunicações de registros (APSS n.º 6)

-- Segurança das vias aéreas neonatais (APSS n.º 7 e n.º 8)

-- Detecção e tratamento precoces da sepse (APSS n.º 9)

-- Prevenção e ressuscitação sistêmica de parada cardíaca hospitalar (APSS n.º 10)

-- Quedas de mãe/bebê (APSS n.º 11 e n.º 14)

-- Eventos embólicos (APSS n.º 12)

-- Envolvimento de pessoas e da família e higiene das mãos (APSS n.º 16 e n.º 2)

-- Currículo de segurança do paciente (APSS n.º 17)

-- Delírio pós-operatório em idosos (APSS n.º 18)

"O número de pacientes que morrem a cada ano por erros hospitalares evitáveis não é aceitável e sabemos como reduzi-los", disse David Mayer, diretor executivo da PSMF. "Nossas 34 Actionable Patient Safety Solutions, APSS (Soluções de Segurança do Paciente Acionáveis) gratuitas fornecem processos e orientações específicas para ajudar os hospitais a prevenirem danos médicos. Sabemos como reduzir o número de mortes evitáveis que possam surgir para eliminá-las completamente."

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

A cada ano, mais de 200.000 pessoas morrem desnecessariamente nos hospitais americanos. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos que oferece ferramentas gratuitas para que se alcance ZERO mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Melhorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente da PSMF reúne as melhores mentes do mundo para participar de discussões intelectualmente instigantes e gerar novas ideias para desafiar o status quo. Nossas Actionable Patient Safety Solutions, APSS (Soluções de Segurança do Paciente Acionáveis) oferecem processos baseados em evidências para ajudar os hospitais a eliminarem os erros. Nosso Open Data Pledge encoraja as empresas de tecnologia de cuidados com saúde a compartilharem os dados pelos quais seus produtos são adquiridos. Acesse patientsafetymovement.org.

