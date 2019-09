México lembra vítimas de terremotos de 1985 e 2017

O México recordou nesta quinta-feira as vítimas dos terremotos que atingiram principalmente a Cidade do México em 19 de setembro de 1985 e de 2017 com uma cerimônia e um simulacro na capital.

O presidente Andrés Manuel López Obrador participou pela manhã de uma breve cerimônia no centro da capital onde foi erguida uma bandeira mexicana a meio mastro.

"Vamos lembrar as vítimas, seus familiares, amigos, todo o povo do México, de maneira especial, os que sofreram pelos terremotos de 85 e de 2017 tanto na Cidade do México como em vários estados do país", disse López Obrador em coletiva de imprensa.

A Cidade do México sofreu com um terremoto de 8,1 em 19 de setembro de 1985, com saldo de mais de 10.000 mortos e danos a centenas de casas e edifícios. Com epicentro nas costas do Pacífico mexicano, o movimento é catalogado como um dos mais graves da história do país.

Também em 19 de setembro, mas de 2017, um terremoto de 7,1 atingiu o centro do México, em particular a capital e os estados de Morelos e Puebla - onde teve seu epicentro - deixou 370 mortos, vários feridos e danos em vários edifícios de Cidade do México.