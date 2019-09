Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global segue sua expansão no Reino Unido com a entrada de Miles Dean, Zoe Wyatt e seus colaboradores na equipe da Andersen Tax LLP do Reino Unido. Esse acréscimo proporciona ainda mais profundidade ao grupo de Londres e reforça a capacidade da equipe de trabalhar com clientes de forma holística e oferecer os melhores serviços do mercado de modo homogêneo. A Andersen Global está presente em cinco localidades do Reino Unido por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

Miles e Zoe atuavam anteriormente na Milestone, que foi fundada em 2008 por Miles Dean e passou a contar com Zoe Wyatt como sócia em 2015. Ao integrarem a Andersen Tax LLP, ambos os sócios continuarão prestando uma grande variedade de serviços tributários internacionais a pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, investidores e desenvolvedores imobiliários. A Milestone assinou um acordo de colaboração com a Andersen Global em 2018, e o impacto positivo desse relacionamento fez com que Miles, Zoe e sua equipe passem agora atuar na firma associada à Andersen Global no Reino Unido.

"Era muito importante para nós assegurar que estivéssemos posicionados para oferecer o melhor para nossos clientes. Não vemos a hora de continuar prestando um serviço homogêneo e o benefício da experiência dos melhores de todo o mundo como parte da família Andersen Global", declarou Miles Dean, sócio-fundador da Milestone e, agora, sócio da Andersen Tax LLP. "Reconheço a importância de trabalhar com sócios que pensam de forma semelhante em todo o mundo, e nossa experiência com a Andersen Global, como firma colaboradora e agora como associada no Reino Unido, tem demonstrado um compromisso mútuo de prestar serviços de máxima qualidade."

"Poder contar com Miles e Zoe como sócios em nossa equipe é uma evolução natural, já que trabalhamos em estreita colaboração com eles há mais de dois anos. Como parte da Andersen Tax LLP, os conhecimentos e experiências complementares da equipe proporcionarão a nosso grupo mais amplo um reforço significativo no dinâmico mercado britânico à medida que ampliamos nosso alcance por todo o país e mundialmente", afirmou George McCracken, sócio-gerente do escritório da Andersen Tax LLP.

"Miles, Zoe e sua equipe oferecem o tipo único de experiência e dedicação que definitivamente se destacam no mercado. A equipe incorpora as características que valorizamos na Andersen, como transparência, serviço de excelência e gestão responsável", observou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Ao continuarmos unindo mais forças e ampliando nossa capacidade para os clientes do Reino Unido, vamos aproveitar a base já existente na região e demonstrar nosso compromisso de oferecer serviços impecáveis e homogêneos por todo o mundo."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 149 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

