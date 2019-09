Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que foi nomeada no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones de 2019, atingindo mais que o dobro da pontuação média geral do setor. Além disso, a Takeda foi nomeada pelo 10º ano consecutivo no Índice Ásia-Pacífico de Sustentabilidade da Dow Jones. Os índices de sustentabilidade Dow Jones são uma indicação independente do forte desempenho ambiental, social e de governança (Environmental, Social and Governance, ESG) da empresa.

"O compromisso da Takeda em criar e preservar valor por meio de iniciativas ambientais, sociais e de governança é uma parte importante de nosso papel como líder biofarmacêutico global, centrado no paciente e baseado em valores", disse Christophe Weber, presidente e diretor executivo. "Entendemos a importância de práticas comerciais sustentáveis e temos orgulho de sermos reconhecidos pelo impacto global da Takeda e pelo compromisso de longo prazo em construir um futuro melhor."

A Takeda alcançou mais que o dobro da pontuação média de sustentabilidade do setor farmacêutico. Suas pontuações fortes em estratégia climática e ecoeficiência apoiam a abordagem da Takeda, de que um programa ambiental proativo, focado na redução de impactos ambientais, leva a benefícios econômicos tangíveis. A Takeda também alcançou um crescimento de dois dígitos ano a ano em sua pontuação para acesso a medicamentos - mais que o triplo da média do setor - com base em suas estratégias para ajudar a fortalecer os sistemas de saúde em evolução e enfrentar barreiras que limitam o acesso dos pacientes.

Além dos Índices Dow Jones mundial e Ásia-Pacífico, a Takeda foi selecionada por vários índices e reconhecimentos ESG de referência:

-0- *T Nome do índice ou classificaçãoEmpresa/ OrganizaçãoPaís Histórico de inclusão Índice FTSE4Good Developed FTSE Russell RU 15o ano consecutivo Índice ESG Leaders da MSCI MSCI EUA 10o ano consecutivo Registro de Investimento Ethibel EXCELLENCE Fórum Ethibel BEL A partir de julho de 2017 Status Prime ISS-Oekom GER 2.o ano consecutivo Prêmio Industry Mover Sustainability Yearbook 2019 RobecoSAM CHE De fevereiro de 2019 Global 100 Most Sustainable Corporation (100 empresas mais sustentáveis do mundo) no índice mundial Corporate Knights CND 4.o ano consecutivo *T

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) é uma líder biofarmacêutica global, orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão, com o compromisso de levar uma melhor saúde e um futuro mais brilhante aos pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda foca suas iniciativas em quatro áreas terapêuticas: oncologia, gastroenterologia (GI), doenças raras e neurociência. Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida de pacientes e trabalhar com nossos parceiros em assistência à saúde em mais de 80 países e regiões. Para obter mais informações, acesse www.takeda.com.

Sobre o Relatório de valor sustentável da Takeda

O Relatório de valor sustentável anual da Takeda mostra como a empresa está enfrentando os maiores desafios do mundo para o desenvolvimento sustentável no longo prazo. Os dados incluídos são primariamente não financeiros, concentrando-se nos diversos compromissos de RSC/ESG (sustentabilidade) da Takeda e como as prioridades de RSC/ESG estão intimamente ligadas ao DNA da empresa. A Takeda emprega parâmetros de referência como a estrutura internacional integrada de relatórios do Conselho Internacional de Relatórios Integrados (International Integrated Reporting Council, IIRC), os critérios de avaliação de nível avançado do Pacto Global das Nações Unidas e os padrões da Global Reporting Initiative (GRI) para criar um relatório abrangente que incorpora elevados padrões de transparência e divulgação, visando uma ampla variedade de partes interessadas. Para obter mais informações, acesse o site https://www.takeda.com/corporate-responsibility/Sustainable-Value-Report/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005775/pt/

Contato com a mídia:Kazumi Kobayashi kazumi.kobayashi@takeda.com +81 (0) 3-3278-2095

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.