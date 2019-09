AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Semana global de ação climática, convocada por Greta Thunberg - (até 27)

América

SAN JUAN (Porto Rico) - Segundo aniversário do furacão Maria em Porto Rico -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Apple começa a vender novo iPhone 11 -

(+) HAVANA (Cuba) - Coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores Bruno Rodriguez sobre o impacto do embargo dos EUA -

SEATTLE (Estados Unidos) - Trabalhadores da Amazon fazem greve pelo meio ambiente -

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Protesto em defesa do meio ambiente por ocasião de cúpula da ONU -

(+) ACAPULCO (México) - Furacão Lorena - (até 20)

MÉRIDA (México) - Cúpula Mundial dos Prêmios Nobel da Paz - (até 22)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Suspensão do Parlamento - (até 14 de Outubro)

VIENA (Áustria) - IAEA, o órgão de vigilância nuclear da ONU, realiza conferência anual -

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Espanha) - Celebrações comemorativas do 500º aniversário da viagem de Fernão de Magalhães ao redor do mundo - 07H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Tribunal considera pedido para libertar ator preso por protestos - 07H00

(+) BARCELONA (Espanha) - Manifestação marcando o 2º aniversário do protesto durante o qual os separatistas Jordi Sanchez e Jordi Cuixart foram presos - 14H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sessão - (até 27)

MILÃO (Itália) - Semana da Moda feminina primavera-verão 2020 em Milão - (até 23)

VARSÓVIA (Polónia) - Conferência anual da OSCE sobre direitos Humanos - (até 27)

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Protesto em Bruxelas pelo terceiro dia de greve climática global -

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Chefe do Hezbollah faz discurso na televisão - 11H00

Ásia-Pacífico

KUALA LUMPUR (Malásia) - Audiência em caso de extradição de homem norte-coreano por suposta lavagem de dinheiro em violação de sanções - 00H00

(+) HONG KONG (China) - Protesto em apoio à Greve Global pelo Clima - 02H00

XANGAI (China) - Huawei Connect, uma conferência internacional de tecnologia da informação organizada pela gigante chinesa das telecomunicações -

TÓQUIO (Japão) - Lançamento do Nintendo Switch Lite -

África

JOANESBURGO (África do Sul) - 'Friday for the planet' -

SÁBADO, 21 DE SETEMBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Paz -

Europa

(+) FRANÇA - 45ª mobilização dos "coletes amarelos" -

MUNIQUE (Alemanha) - Oktoberfest - 07H00 (até 6 de Outubro)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Prefeitura abre suas portas para comemorar e apoiar os londrinos europeus - 08H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) SANA (Iêmen) - 5º aniversário da tomada de Sanaa pelos rebeldes huthis -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Manifestantes planejam manifestação na estação de Yuen Long para marcar dois meses de ataque de vigilantes pró-Pequim - 09H00

DOMINGO, 22 DE SETEMBRO DE 2019

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 71º Emmy Awards - 22H00

Europa

MÁLAGA (Espanha) - Protesto da comunidade britânica contra o Brexit -

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Presidente Rouhani discursa após parada militar -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Manifestantes de Hong Kong planejam se reunir no distrito de Sha Tin - 02H00

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2019

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Cúpula do Clima da ONU 2019 -

VANCOUVER (Canadá) - Nova audiência de extradição de diretora da Huawei, Meng Wanzhou, acusada nos EUA de violar sanções ao Irã -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Conferência anual da AirWorks sobre drones - (até 26)

BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos estrangeiros diretos (agosto) -

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week Womenswear - (até 1 de Outubro)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Supremo Tribunal deve decidir no início desta semana a legalidade da suspensão do parlamento -

VALETTA (Malta) - Reunião dos ministros do Interior da UE sobre migração - 05H00

LONDRES (Reino Unido) - 80º aniversário da morte de Sigmund Freud -

(+) GENEBRA (Suíça) - A Organização Meteorológica Mundial sediará uma conferência para apresentar um novo relatório sobre o estado do clima 2015-2019 - 06H00

Esportes

MILÃO (Itália) - Cerimônia The Best FIFA Awards -

TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2019

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Assembleia Geral da ONU - (até 30)

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Trump discursa na Assembleia Geral da ONU -

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Nomeados para o Grammy Latino anunciados -

Europa

MADRI (Espanha) - Supremo Tribunal emite decisão sobre a exumação dos restos mortais de Franco -

CALAIS (França) - Teste de Brexit em larga escala planejado para portos de Calais e Dunquerque -

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - O mais alto tribunal da UE decide caso de 'direito de ser esquecido' no Google - 05H00

QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2019

América

LIMA (Peru) - Tribunal constitucional peruano decide sobre pedido de libertação de Keiko Fujimori -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Leilão de artefatos de Hollywood entre outros máscara de Darth Vader - (até 26)

SEATTLE (Estados Unidos) - Amazon lança novos produtos Alexa e Echo -

Europa

MÔNACO (Principado de Mônaco) - Conferência de imprensa do IPCC para apresentar relatório especial sobre o oceano e a criosfera -

BAIKONUR (Cazaquistão) - Astronautas dos EUA, Rússia e Emirados Árabes Unidos decolam para a ISS -

BARCELONA (Espanha) - Torra, presidente separatista catalão, é julgado por desobediência - (até 26)

(+) SHENZHEN (China) - O fundador da Huawei, Ren Zhengfei, encabeça discussões em painel, responde a perguntas de repórteres - 05H00

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2019

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - S&P; emite sua classificação atualizada para a Arábia Saudita -