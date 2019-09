Comunicado do Business Wire :Erba Mannheim

Erba Mannheim fortalece sua presença no mercado ao abrir sua mais nova subsidiária no Brasil, aproximando-se de seu objetivo de oferecer suas soluções em escala global. O lançamento ocorrerá durante o 53º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Com sede em Nova Lima, Minas Gerais, a nova organização planeja ofertar ao mercado toda a sua gama de soluções semi-automatizadas e automatizadas de química clínica, hematologia, hemostasia, imunoensaio, urinálise, diabetes, cuidados intensivos e microbiologia.

"O Brasil é um mercado primordial e inserido em nossa visão estratégica de oferecer soluções dedicadas de diagnóstico in vitro para mercados emergentes. Vemos que as necessidades dos pacientes e laboratórios brasileiros caminham em direção à maior qualidade e tecnologia, muito alinhado ao perfil das soluções que a Erba oferece" comentou Nikhil Vazirani, Diretor Executivo da Erba Mannheim. "Temos o compromisso de ajudar a melhorar a vida de milhões de pessoas no Brasil, ao disponibilizarmos nossas tecnologias de forma acessível à sua população."

A Erba Diagnostics do Brasil apresentará a sua mais moderna linha de produtos no estande nº 113 ao longo do 53º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica no Rio, entre os dias 24 e 26 de setembro, incluindo os instrumentos de química clínica XL200 e XL640, líderes de vendas em escala global, juntamente com o mais recente lançamento de automação em sedimentoscopia e leitores de tiras de urina LAURA XL, além de toda uma gama de analisadores automáticos de hematologia e Coagulação.

"Estamos ansiosos para poder atender nossos clientes e apoiar nossos distribuidores e parceiros no Brasil" afirmou Tarcisio Vilhena, diretor da Erba para o Brasil. "Temos uma equipe técnica especializada pronta e dedicada para apoiar nossos clientes, bem como suporte de vendas e marketing. Desde o sistema semiautomático mais simples até a impressionante sofisticação da nossa futura linha NEXUS, oferecemos as soluções certas para cada tipo de laboratório."

Visite a ERBA Brasil no 53ª Congresso Brasileiro de Patologia Clínica no Rio de Janeiro, Estande nº 113.

Sobre a Erba MannheimErba Mannheim é uma fornecedora de soluções de IVD (diagnóstico in vitro) focada na melhoria dos resultados de saúde em países em desenvolvimento. Originalmente fundada na Índia por Suresh Vazirani e agora com operações (e fábricas) na Europa Oriental e Ocidental, EUA, América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Turquia e Rússia/CEI, a Erba fornece a hospitais e laboratórios uma gama completa de instrumentos de diagnóstico, reagentes e serviços de suporte em mais de 100 países.

Tarcisio Vilhena Fone: +55 31 99615-1608 E-mail: t.vilhena@erbamannheim.com

