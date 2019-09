Amazon diz que cumprirá metas para o clima 10 anos antes

O fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, prometeu nesta quinta-feira (19) que a gigante americana das vendas on-line, Amazon, cumprirá as metas climáticas definidas no Acordo de Paris dez anos antes do que o programado.

"Prometo que cumpriremos os objetivos do Acordo de Paris dez anos antes do que o previsto", disse Bezos em entrevista coletiva em Washington.

O executivo, que é o homem mais rico do mundo, disse que quer usar a influência da empresa "para liderar o caminho" para que outras empresas imitem seus esforços.

Parte dos esforços se concentrará no processo de distribuição das encomendas com uma frota de veículos elétricos.

"Os primeiros veículos elétricos estarão nas ruas até 2021", afirmou o executivo, prometendo que, até 2024, haverá 100 mil destes caminhões para entrega em circulação.

Além disso, a empresa prometeu investir US$ 100 milhões em projetos de reflorestamento, por meio de uma parceria com a Nature Conservancy.