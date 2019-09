O preço do petróleo subiu nesta quinta-feira no mercado de Londres, com receios renovados da explosão de uma crise militar no Golfo.

O barril de Brent, referência em Londres, subiu quase 2%.

Os investidores continuam nervosos com o desenvolvimento dos eventos, depois que as instalações de petróleo da Arábia Saudita sofreram um ataque que a forçou a suspender grande parte de suas exportações.