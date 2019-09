Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

A The LYCRA Company anunciou hoje que está ampliando sua plataforma de sustentabilidade Planet Agenda com o lançamento da fibra LYCRA® EcoMade, seu primeiro elastano da marca feito com conteúdo pré-consumidor. A empresa também anunciou planos para transformar a maioria dos produtos de fibra COOLMAX® e THERMOLITE® para incluir conteúdo reciclado até o final de 2021. O lançamento oficial será realizado na Intertextile Shanghai, de 25 a 27 de setembro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005603/pt/

The LYCRA Company Announces New Solutions for the Circular Economy Under Its Planet Agenda Sustainability Platform (Photo: Business Wire)

"A plataforma Planet Agenda concentra-se em fornecer ideias, tecnologias, produtos e processos que possam contribuir para uma indústria mais sustentável", diz Jean Hegedus, diretor de sustentabilidade da The LYCRA Company. "A Planet Agenda é construída em torno de três pilares interdependentes: sustentabilidade do produto, excelência em fabricação e responsabilidade corporativa. Por meio desses pilares, oferecemos uma variedade de soluções sustentáveis focadas na redução de resíduos, no uso seguro e transparente de produtos químicos, na vida útil do vestuário e nos recursos sustentáveis."

A família de produtos reciclados EcoMade agora abrange a maioria das marcas de vestuário da The LYCRA Company, incluindo as fibras LYCRA®, LYCRA® T400®, COOLMAX® e THERMOLITE®.

No início deste ano, a empresa anunciou que a fibra LYCRA® 166L, usada em tecidos, recebeu o Gold Level Material Health Certification do Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Todos os locais de produção de vestuário de fibra LYCRA® da The LYCRA Company também são certificados pelo OEKO-TEX® Standard 100, de acordo com o Anexo 6. Uma lista completa de certificações de produtos pode ser encontrada on-line: lycra.com/sustainability.

A The LYCRA Company apresentará muitas dessas inovações na próxima Intertextile Show, em Xangai, de 25 a 27 de setembro. Os participantes são convidados a visitarem o estande E56 no Hall 4.1 e E55 no Hall 7.2 (Denim), da marca LYCRA®, para ver as últimas opções sustentáveis e conversar sobre as oportunidades de colaboração.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz fibra e soluções tecnológicas para os setores de vestuário e cuidados pessoais, além de produtos químicos especializados utilizados nas cadeias de valor do elastano e poliuretano. Sediada em Wilmington, estado norte-americano de Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialidade técnica e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui marcas líderes de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL® e TERATHANE®. Ainda que seja novo, o nome The LYCRA Company possui um legado que remonta a 1958, quando foi inventada a fibra LYCRA®, o fio de elastano original. Hoje, a The LYCRA Company se dedica a agregar valor aos produtos de seus clientes desenvolvendo inovações únicas que atendem às necessidades dos consumidores quanto a conforto e desempenho duradouro. Para obter outras informações, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA®, T400®, COOLMAX® e THERMOLITE® são marcas comerciais da The LYCRA Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005603/pt/

Karie Ford +1.302.287.3095 Karie.J.Ford@lycra.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.