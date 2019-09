Comunicado do Business Wire :BitHarp

BitHarp( www.bitharp.com ), uma empresa com sede na Nova Zelândia dedicada a criar plataformas de mineração de alto desempenho, acaba de lançar uma atraente campanha promocional 3 + 1 para seus recém-lançados produtos Lyre Miner e Harp Miner. Esta oferta especial estará disponível até 2 de outubro, oferecendo uma plataforma de mineração absolutamente gratuita para quem comprar três unidades.

A BitHarp ganhou notoriedade recentemente com o lançamento oficial das suas duas plataformas de mineração eficientes. Ao projetar essas mineradoras, a empresa concentrou-se fortemente no desempenho do produto e na rentabilidade dos usuários. Adequadas para uso em casa, escritório e data centers, essas duas plataformas são capazes de minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash. A Lyre Miner e a Harp Miner são extremamente potentes, oferecendo extraordinárias taxas 'hash' com consumo de energia relativamente baixo, conforme listado abaixo.

Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum, e 9 TH/s para Dash com consumo de energia de 600W.

Harp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum, e 50 TH/s para Dash com consumo de energia de 2400 W.

Um dos principais objetivos do BitHarp era tornar os benefícios da mineração de criptografia acessíveis a indivíduos sem o conhecimento ou experiência em mineração. Ambos os produtos são entregues pré-configurados, que permite ao cliente simplesmente conectar-se, escolher a moeda que deseja extrair, inserir os dados do grupo e iniciar a mineração. Mais importante ainda, os produtos são capazes de fornecer um ROI significativo em pouco tempo.

"Temos o prazer de apresentar nossa nova oferta promocional 3 + 1. Na BitHarp, estamos sempre procurando maneiras de tornar a mineração de criptografia mais lucrativa para nossos clientes", disse um porta-voz da BitHarp. "Agora, você pode levar quatro de nossas plataformas de mineração de alto desempenho pagando o preço de três, até 2 de outubro."

Para saber mais sobre a Lyre Miner e Harp Miner, acesse https://www.bitharp.com/

Sobre a BitHarp: BitHarp é um fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia baseado em plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho construídas com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa aos investidores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005040/pt/

Mídia: Alexa Zimine alexa@bitharp.com +64 9884 8279

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.