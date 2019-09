Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Verifi, empresa líder em soluções de tecnologia que reduzem estornos. A aquisição da Verifi reforça o papel da Visa de facilitar a confiança e a transparência de toda a experiência de compra, estendendo seus recursos de resolução de disputas para oferecer suporte a uma ampla gama de marcas e parceiros de pagamentos em todo o ecossistema.

A combinação das melhores ferramentas de resolução de disputas da Verifi com o conjunto de serviços de gerenciamento de riscos e fraudes da Visa:

-- Economizará tempo e recursos valiosos ao conectar todas as partes do processo de gerenciamento de disputas quase em tempo real para resolver disputas antes que elas se tornem estornos.

-- Oferecerá aos compradores e vendedores ferramentas inteligentes baseadas em dados que promovem a colaboração, criam confiança e melhoram a experiência geral do cliente.

-- Criará uma solução de ponta a ponta em todas as etapas da jornada do cliente, que pode ser complementada por serviços prestados pela CardinalCommerce e CyberSource.

As soluções e os conhecimentos líderes do setor da Verifi apoiam os recursos de valor agregado da Visa, que facilitam os negócios dos clientes, proporcionam experiências aprimoradas de pagamento e oferecem maior proteção. A Verifi atende a mais de 25.000 contas em todo o mundo e continuará atendendo e apoiando seus clientes e parceiros em todo o setor.

Sobre a Visa Inc.

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, proporciona pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65 mil mensagens de transação por segundo. O foco incansável da empresa em inovação é um catalisador do rápido crescimento do comércio digital em qualquer dispositivo, para qualquer pessoa em qualquer lugar. À medida que o mundo migra do universo analógico para o digital, a Visa aplica a nossa marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações, acesse www.visa.com.br ou nosso canal no LinkedIN.

Sobre a Verifi

Desde 2005, a Verifi é líder no setor de pagamentos, fornecendo soluções inovadoras de proteção de pagamento de ponta a ponta que evitam disputas, eliminam estornos e recuperam lucros perdidos por estornos. A Verifi cria tecnologias estratégicas e adaptáveis para comerciantes, facilitadores de pagamento, compradores e emissores, construindo parcerias sustentáveis para agregar valor, aumentar lucros e promover o crescimento da marca. Acesse o site verifi.com

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído dentro do âmbito da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações prospectivas geralmente são identificadas por palavras como "irá," "é esperado", e outras expressões similares. Os exemplos de declarações prospectivas incluem, entre outros, declarações que fazemos sobre os benefícios da Visa resultantes da conclusão da transação.

Por sua natureza, as declarações prospectivas: (i) são válidas somente na data em que são feitas; (ii) não constituem declarações sobre fatos históricos nem garantias de desempenho futuro; e (iii) estão sujeitas a riscos, incertezas, pressuposições ou mudanças de situação difíceis de prever ou quantificar. Portanto, os resultados reais podem diferir substancial e adversamente das declarações prospectivas da Visa devido a diversos fatores, incluindo o risco de que os benefícios previstos da aquisição não sejam alcançados e vários outros fatores, incluindo os contidos em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2018, em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2019 e em outros documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Você não deve depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. Exceto conforme exigido por lei, não pretendemos atualizar ou revisar declarações prospectivas em razão de novas informações ou desdobramentos futuros, ou por qualquer outro motivo.

