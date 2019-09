Dez pessoas morreram e 85 ficaram feridas em um atentado com carro-bomba contra um prédio dos serviços de Inteligência em Qalat, no sul do Afeganistão, informou à AFP o governador da província de Zabul, Rahamatullah Yarmal.

A explosão, que atingiu também o hospital da cidade, foi reivindicada por um porta-voz dos talibãs, Qari Yousuf Ahmadi, que citou um "ataque mártir contra o departamento de Inteligência" de Qalat.