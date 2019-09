Síria tem acordo sobre Comitê Constitucional tripartite

Os partidos sírios e a ONU chegaram a um acordo sobre a composição de um Comitê Constitucional para estabelecer uma nova Carta Magna da Síria, revelou nesta quarta-feira o Secretário-Geral da Organização, António Guterres.

"Agora existe um acordo entre todas as partes sobre a composição do comitê e (o enviado da ONU) Geir Pedersen está fazendo o trabalho final com as partes sobre os termos e esperamos que isto seja concluído em breve", destacou Guterres.

"Espero que este seja um passo muito importante para se criar condições visando uma solução política para este trágico conflito".

A ONU tem trabalhado durante meses na criação deste Comitê, que deve incluir 150 pessoas, sendo 50 eleitas pelo governo de Bashar Al Assad, 50 pela oposição e 50 pelas Nações Unidas.

As intensas discussões retardaram a definição dos integrantes do Comité, mas segundo diplomatas, no momento há impasse sobre apenas um nome.

Além da composição do Comitê, a ONU, a oposição e o regime em Damasco também devem acertar os procedimentos operacionais deste órgão e sua hierarquia, o que pode exigir meses.