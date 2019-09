Presidente palestino rejeita novo governo de Netanyahu em Israel

O presidente palestino, Mahmmud Abbas, se manifestou nesta quarta-feira contra a formação de um novo governo israelense liderado por Benjamin Netanyahu, após eleições legislativas que tiveram como resultado um empate entre o primeiro-ministro e o ex-comandante do Exército Benny Gantz.

"Nossa posição: contra Netanyahu", respondeu Abbas, durante uma visita a Oslo sobre que deveria formar o próximo gabinete israelense.

Segundo fontes da Comissão Eleitoral citada pela imprensa israelense, após a apuração de mais de 92% dos votos a sigla de centro direita Azul e Branco, de Gantz, conquista 32 cadeiras, contra 31 do Partido Likud (direita) de Netanyahu, do total das 120 do Knesset, o Parlamento israelense.