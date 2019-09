Pentágono confirma que segue armando curdos na Síria

Os Estados Unidos continuam entregando armas e veículos às forças curdas no nordeste da Síria, apesar da criação de uma zona de segurança com a Turquia ao longo da fronteira, informou nesta quarta-feira um funcionário americano da Defesa.

Segundo o diretor do grupo de trabalho sobre a luta contra os jihadistas no Pentágono, Chris Maier, os Estados Unidos mantém o fornecimento de material militar às unidades das Forças Democráticas Sírias (FDS) para combater o grupo Estado Islâmico (EI).

"Continuamos proporcionando armas e veículos para as FDS" visando seu uso contra o EI, declarou Maier,

"Somos muito transparentes sobre quais são estes elementos" e "entregamos um relatório mensal à Turquia sobre quais são estas armas e veículos".

A coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o EI utiliza as FDS, uma aliança de combatentes árabes e curdos, para erradicar e evitar o ressurgimento do EI.

A Turquia, com a qual os Estados Unidos estabeleceram uma zona de segurança ao longo da fronteira sírio-turca, considera a parte curda das FDS - as chamadas Unidades de Proteção do Povo (YPG) - um grupo terrorista.