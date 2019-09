Justiça da Tunísia mantém preso empresário candidato à presidência

Uma nova ação pela libertação do candidato à presidência da Tunísia Nabil Karoui foi rejeitada nesta quarta-feira (18), informaram os advogados do empresário.

"O juiz não quis decidir, declarando-se incompetente", disse à AFP Kamel Ben Messoud, que apresentou um pedido de libertação na terça-feira perante o juiz responsável pelo caso. "Vamos apelar", acrescentou o advogado.

O tribunal não respondeu as perguntas enviadas pela AFP sobre o processo.

Karoui, que vai disputar o segundo turno da eleição para a presidência contra o professor universitário Kais Saied, foi detido em 23 de agosto após abertura de uma investigação em 2017 por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

A data da detenção do fundador da emissora de televisão Nessma, dez dias antes do início da campanha eleitoral, causou suspeitas em relação ao uso da justiça com fins política.

Em julho, a justiça determinou o bloqueio dos bens de Karoui e de seu irmão Ghazi, além da proibição de viagens para o exterior.

Karoui, cuja candidatura foi validada pela órgão responsável por organizar o pleito, fez campanha através de sua emissora de televisão, ao lado de sua esposa, Salwa Smaoui.

Kouri passou para o segundo turno com 15,58% dos votos, enquanto Saied conquistou 18,4%. Os tunisianos voltam às urnas no dia 13 de outubro para decidir quem será o futuro presidente do país.