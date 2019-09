Comunicado do Business Wire :Innovid

Innovid, a única plataforma de análise e publicidade omnicanal independente para a televisão, anunciou hoje a aquisição da Herolens, uma empresa internacional de software de publicidade com experiência em tecnologia de otimização de criativos de display. A aquisição expande os atuais recursos globais da Innovid de veiculação de anúncios, personalização dinâmica de criativos e medições avançadas para incluir formatos de display juntamente com as premiadas soluções de TV, vídeo e social da empresa.

A Herolens é a principal plataforma de gerenciamento de criativos com sede na América Latina, com foco no fornecimento de criativos dinâmicos e personalizados orientados a dados em nome de marcas como Coca-Cola, Renault e Mercado Libre. Conhecida por seus modelos flexíveis de autoatendimento, híbrido e de serviço completo, os clientes usam a Herolens como um hub central para gerenciamento de ativos digitais, personalização dinâmica de criativos e exibição de anúncios gráficos.

"Nossos clientes, os que mais gastam em TV do mundo, nos mostraram a necessidade de aproveitar os dados para conectar todos os canais, inclusive a TV", disse Zvika Netter, diretor executivo e cofundador da Innovid. "Continuamos liderando com os recursos de TV e vídeo mais avançados do mercado, além de fornecer às marcas o objetivo desejado de um único stack, adicionando suporte a anúncios de display. Com a TV no centro, as marcas agora podem ir mais fundo e gerenciar perfeitamente as experiências conectadas em vídeos de TV, social, dispositivos móveis e display para melhorar o envolvimento do cliente e os resultados dos negócios".

Netter continuou: "À medida que as marcas buscam ter seus dados de forma que seus consumidores tenham uma visão única e procuram uma alternativa global independente às soluções de stack único fornecidas pelo duopólio do Google e da Amazon, a Innovid é a única alternativa líder para grandes anunciantes de TV devido à profundidade de nossa oferta na TV e à amplitude de nossa oferta que agora é omnicanal".

"Ficamos impressionados com o fato de as maiores marcas globais terem escolhido a Innovid por sua experiência em vídeo, seus formatos inovadores de televisão interativos e baseados em dados, medições credenciadas em OTT e recursos dinâmicos em plataformas sociais", disse Alan Karpovsky, codiretor executivo da Herolens e parte da lista 30 abaixo de 30 da Forbes. "Juntar-nos à equipe Innovid nos permitirá levar nossa experiência em display para seus clientes globais".

Uma empresa lucrativa, a Herolens construiu uma forte equipe de produtos e engenharia, que representa quase todos os seus 40 funcionários. Eles, juntamente com a equipe de liderança da Herolens, incluindo os cofundadores Alan Karpovsky, Cristian Pereyra e José Galindo, se juntarão à equipe da Innovid. A Innovid continuará operando seu escritório em Buenos Aires, que funcionará como sua sede na América Latina, com representantes no México e na Colômbia.

"Estamos ansiosos para fazer parte dessa solução omnicanal e empolgados em ingressar nesta empresa premiada", disse José Galindo, cofundador da Herolens. "Da inovação líder em TV conectada ao reconhecimento consistente como o melhor local para trabalhar, a Innovid tem uma cultura e compromisso com a excelência com a qual nos identificamos".

