Comunicado do Business Wire :House Wellness Foods

Eras atrás, o progresso da humanidade foi impulsionado com o desenvolvimento da agricultura. Hoje, este progresso é desafiado simultaneamente por forças climáticas e socioeconômicas, sendo que futuro está na balança. Nossa necessidade fundamental é nutrir o mundo, e os meios para alcançar isto são o aumento da eficiência na agricultura e aquicultura.

Para este fim, a House Wellness Foods lançou mais um inovador estudo clínico mostrando que seu produto pioneiro, Feed LP20® à base de imunobióticos, com o ingrediente principal, Lactobacillus plantarum com mortalidade pelo calor L-137 (HK L-137), aumenta de modo demonstrativo a produção agrícola, o tamanho e a saúde da tilápia criada geneticamente melhorada (GIFT), um alimento com potencial infinito para alimentar diversas populações em todo o mundo. As conclusões deste estudo podem ter um impacto que altera o mundo no campo da aquicultura, sendo que a empresa compartilhará as mesmas na Aquaculture Europe, que irá ocorrer em Berlim, de 7 a 10 de outubro, onde um dos diretores do estudo, Mahmoud A.O. Dawood, apresentará as descobertas do grupo pela primeira vez.

Pesquisadores da House, trabalhando ao lado do Instituto de Pesquisa do Vietnã para Aquicultura nº 2 (RIA2), lançaram anteriormente um estudo demonstrando a eficácia do Feed LP20® na Tilápia do Nilo [Oreochromis niloticus], uma das espécies de frutos do mar disponíveis mais intrépidas, mais ricas em nutrientes e viáveis comercialmente. O que estava em questão era o fato de que, embora esta espécie pudesse ser cultivada em diversos ambientes, o aumento do consumo acelerou a produção, o que inevitavelmente levou a problemas de abastecimento de água, forçando um aumento no uso de antibióticos, pesticidas e desinfetantes. Além dos perigos duplos da infiltração na cadeia alimentar e da resistência à doenças, os próprios peixes foram submetidos a uma tensão excessiva, que afetou sua imunidade e degradou a população.

A atual pesquisa comprova que além do HK L-137s, que comprovou a capacidade de suportar funções imunes e inatas, impedindo a atividade celular destrutiva antes que seus efeitos exijam o uso de soluções como antibióticos e antimicrobianos, o bacilo na verdade modula a atividade das enzimas digestivas, a saúde do sangue, as respostas oxidativas e a expressão genética relacionada ao crescimento, melhorando significativamente a criação em todos os parâmetros de desempenho - peso corporal final, ganho de peso, taxa de crescimento específica e taxa de eficiência alimentar (FBW, WG, SGR, FER). Além disto, e respondendo parcialmente por estas melhorias drásticas, os peixes da amostra exibiram espessura da mucosa e comprimento das vilosidades expandidos, o que promove o aumento do uso de nutrientes na dieta, bem como o aumento significativo da atividade da amilase, lipase e protease.

O Feed LP20® com HK L-137 comprovou modular os níveis de hematócrito e hemoglobina no sangue, a contagem de glóbulos vermelhos e brancos (P <0,05), ao mesmo tempo que diminui o colesterol total e a GPT. Além disto, a atividade da enzima antioxidante (SOD e CAT) aumentou bastante (P <0,05), enquanto os níveis de MDA foram reduzidos. Os peixes alimentados com HK L-137 também apresentaram aumento total dos níveis séricos de proteína e IgM.

House Wellness Foods é pioneira em e principal produtor mundial de alimentos funcionais imunobióticos. Seu produto agrícola e aquícola, Feed LP20®contendo HK L-137, apresenta os mesmos atributos que seu produto de consumo comprovado, ImmunoLP20®. Notavelmente, alta solubilidade, resistência à ruptura e vida útil e estabilidade inigualáveis. Os benefícios desta abordagem podem produzir alimentos mais seguros, nutritivos e, o mais importante, mais abundantes, sem riscos aos perigos e à depredação associados aos antibióticos e desinfetantes.

Feed LP20® baseado em imunobióticos da House Wellness Foodsoferece uma solução que é ao mesmo tempo prospectiva e prudente, trazendo benefícios que vão além da solução do problema imediato, proporcionando esperança ao eventual alívio da fome e desnutrição e seus efeitos desmoralizantes e destrutivos. Convidamos você a se unir a nós e discutir a promessa desta pesquisa e muito mais na Aquaculture Europe em outubro.

