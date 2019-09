Chanceleres do TIAR se reunirão em NY para tratar crise na Venezuela

Os ministros das Relações Exteriores dos países do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) se reunirão na próxima segunda-feira (23), em Nova York, para invocar o acordo de defesa em razão da crise na Venezuela - informou nesta quarta-feira (18) o embaixador da Colômbia nos EUA.

"No dia de ontem, em uma reunião aqui em Washington dos embaixadores que estão no processo do TIAR, foi tomada a decisão de que na segunda-feira haverá uma reunião em Nova York em nível ministerial", disse o embaixador da Colômbia nos Estados Unidos, Francisco Santos.

O objetivo da reunião é "a decisão de invocar e, a partir daí, poder tomar decisões respectivas em relação às sanções".

O diplomata ressaltou, entretanto, que de "nenhuma maneira quer dizer que se aprova o uso de ações militares".