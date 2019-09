EUA: enviado para libertação de reféns Robert O'Brien assume Segurança Nacional

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (18) seu novo conselheiro de Segurança Nacional: seu enviado especial para libertação de reféns Robert O'Brien assume o lugar do falcão John Bolton.

"Estou feliz de anunciar que vou nomear Robert C. O'Brien, que teve um grande sucesso como enviado especial presidencial para a libertação de reféns do Departamento de Estado, como novo conselheiro de Segurança Nacional. Trabalhei longa e arduamente com Robert. Ele fará um bom trabalho!", tuitou o presidente dos Estados Unidos.

Na véspera, Trump já havia dito que o diplomata estava entre os favoritos. "Acho que ele é fantástico", chegou a afirmar.

O'Brien será o quarto conselheiro de Segurança Nacional do governo Trump, um posto-chave na Casa Branca.

Conhecido por sua reputação de defender a entrada dos EUA em guerras, Bolton foi demitido por Trump em 10 de setembro. No anúncio, o presidente alegou as inúmeras divergências entre ambos a respeito de temas sensíveis como Irã, Coreia do Norte e Afeganistão.

O governo Trump comemora os excelentes resultados na libertação de reféns, ou prisioneiros, cuja detenção no exterior é considerada por Washington como injusta, ou motivada politicamente.

Nesse processo, vários americanos detidos na Coreia do Norte voltaram para os EUA, assim como o pastor Andrew Brunson, solto pela Turquia ao fim de uma grave crise diplomática.

Em julho, Trump também surpreendeu ao enviar Robert O'Brien para cuidar do caso do rapper americano A$AP Rocky, julgado por agressão na Suécia, um país aliado dos Estados Unidos.

O presidente acusou Estocolmo de menosprezar o destino dos negros americanos. O rapper acabou condenado à prisão, com possibilidade de suspensão condicional da pena.