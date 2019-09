Trump anuncia que nomeará Robert C. O'Brien como assessor de Segurança Nacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje no Twitter que nomeará Robert C. O'Brien como novo assessor de Segurança Nacional do país.



O'Brien, que é atualmente enviado especial para Assuntos Relacionados a Refugiados do Departamento do Estado, assumirá no lugar de John Bolton, que foi demitido por Trump na semana passada.



"Eu tenho trabalhado muito e arduamente com Robert. Ele fará um ótimo trabalho!", afirmou Trump na rede social.