Fed de Nova York injeta US$ 75 bilhões no mercado

O Federal Reserve de Nova York interveio nesta quarta-feira pelo segundo dia consecutivo no mercado para evitar um forte aumento nos empréstimos de curto prazo para bancos e empresas, informou a entidade.

O Fed injetou 75 bilhões de dólares ao recomprar ativos de um dia contra pedidos de pouco mais de 80 bilhões de dólares.

Na terça-feira, o Fed nova-iorquino gastou US$ 53 bilhões para aumentar a liquidez do mercado monetário.

É a primeira vez desde a crise financeira de 2008 que o Fed de Nova York intervém nos mercados.

O objetivo da operação é manter as taxas entre 2,0% e 2,25% fixadas pelo Fed.

A intervenção nesta quarta-feira foi anunciada no momento em que o comitê de política monetária do Fed vai anunciar se mantém ou, como a maioria do mercado espera, reduz a taxa básica de juros.