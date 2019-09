Inflação na zona euro se mantém estável em agosto

A inflação na zona do euro permaneceu estável em agosto, a 1%, em comparação com o mês anterior, informou o escritório de estatística do Eurostat nesta quarta-feira, confirmando uma primeira estimativa no final de agosto.

A inflação subjacente, que não leva em consideração os preços voláteis de energia, alimentos, álcool e tabaco, também permaneceu inalterado em 0,9% em relação a julho.

A zona do euro permanece longe do objetivo do Banco Central Europeu (BCE), que considera que a inflação abaixo de 2% ano a ano é um sinal de boa saúde na economia.

Sob pressão sem precedentes, a instituição monetária levou dias atrás uma série de medidas para apoiar uma situação frágil na zona do euro e incentivou os 19 países do euro a aumentar os gastos públicos.