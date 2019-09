Comunicado do Business Wire :Zynga

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje o lançamento mundial de Merge Magic!-um novo jogo de quebra-cabeça de aventura, onde os jogadores podem acabar com a maldição em novos mundos misteriosos, combinando várias criaturas e novos itens para ganhar recompensas que lhes permitem desbloquear novas surpresas encantadoras pelo caminho.

Merge Magic! é desenvolvido pela Gram Games, o estúdio responsável por sucessos mundiais como Merge Dragons!, 1010! e Six!. O jogo apresenta novos gráficos deslumbrantes e impressionantes e uma jogabilidade altamente envolvente que traz quebra-cabeças para o seu próprio jardim, repleto de criaturas únicas e mágicas. Você já se perguntou como seria a combinação de um pavão e um gato? Em Merge Magic!, a união dos dois animais é apenas um dos muitos híbridos inimagináveis e inéditos que você pode descobrir no jogo.

"Queríamos criar um novo jogo de quebra-cabeça em que os jogadores pudessem combinar qualquer coisa para criar criaturas míticas únicas que ninguém jamais viu antes", disse Eren Yanik, diretor de produtos da Gram Games. "As possibilidades estão surgindo no Merge Magic!, levando a nossa jogabilidade de combinação a um novo patamar, oferecendo aos jogadores muita exploração e imersão ao longo de sua jornada. Nossos futuros eventos no jogo, como os planejados para o próximo trimestre e Halloween, também oferecerão à comunidade diferentes maneiras de interagir e aproveitar a jogabilidade."

Em Merge Magic!, os jogadores descobrirão histórias e missões encantadas no mundo misterioso de Mythia, onde podem combinar tudo para criar, através da "fusão", itens melhores e mais poderosos para sua jornada. No jogo, a única esperança de tirar a maldição da terra enfeitiçada está no poder extraordinário do jogador de combinar qualquer coisa: ovos, árvores, tesouros, estrelas, flores mágicas e até criaturas míticas.

"Merge Magic! transporta os jogadores para novos mundos fantásticos, onde eles descobrem criaturas míticas, como o poderoso unicórnio e a fada mal-humorada, e criam híbridos nunca vistos, como a combinação de um elefante e uma borboleta", disse Bernard Kim, presidente de publicação da Zynga. "Os jogadores passarão horas de diversão descobrindo objetos mágicos, criando criaturas e quebrando maldições em novos e misteriosos reinos."

Os ovos podem eclodir em maravilhas mágicas, que podem evoluir para novas criaturas híbridas mais poderosas. Os jogadores encontrarão e resolverão níveis desafiadores de quebra-cabeças nos quais combinam os itens para ganhar e levar recompensas para os seus jardins para coletar e crescer.

Prepare-se para revelar a mágica criando combinações para o seu jardim e cuidando de suas criações incríveis!

Características do jogo:

-- Descubra centenas de objetos fantásticos para combinar e interagir com mais de 80 desafios!

-- Encontre fadas, unicórnios, minotauros e criaturas híbridas nunca antes vistas, como a combinação de um pavão e um gato, e muito mais.

-- Uma maldição foi colocada no jardim: Lute contra o nevoeiro e acabe com a maldição para restaurar e levar as criaturas de volta para casa!

-- Cuidado com as bruxas: Em sua jornada de quebra-cabeça, você pode se deparar com bruxas más, então cuidado!

-- Participe de eventos frequentes e ganhe seres avançados para levar de volta ao seu jardim.

Merge Magic! já está disponível gratuitamente para iOS e Android.

Nota do editor:

-- Para visualizar os recursos de apoio para Merge Magic!, incluindo o trailer de lançamento, clique aqui.

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter e no Facebook.

Sobre a Gram Games

Gram Games é um estúdio de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, comprometido em oferecer jogos sociais de alta qualidade que criam vínculos reais através do jogo. Fundada em 2012 e adquirida recentemente pela Zynga em 2018, a Gram Games construiu uma equipe de profissionais do setor focados na criação de jogos atraentes para plataformas móveis nos estúdios de Londres e Istambul, incluindo Merge Dragons! e 1010! Para saber mais, acesse www.gram.gs.

