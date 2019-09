Comunicado do Business Wire :OCSiAl

A OCSiAl anunciou um acordo de licenciamento com a empresa brasileira Skintech Tecnologia para a produção do produto TUBALL Matrix da própria OCSiAl. A Skintech Tecnologia fabricará e fornecerá a TUBALL Matrix para clientes em todo território brasileiro, com início imediato de produção.

O acordo é mais um passo na expansão da OCSiAl nos mercados da América do Norte, Central e Sul-americana. O produto TUBALL Matrix da empresa é um aditivo que transforma os materiais existentes reduzindo peso, melhorando a resistência, aumentando a adesão e/ou adicionando condutividade. As aplicações iniciais nas Américas estão focadas em pisos de descarga eletrostática (ESD).

"Conseguimos uma penetração de mercado significativa para a TUBALL e a TUBALL Matrix na Europa e na Ásia e este acordo com a Skintech acelerará nossas atividades nas Américas ao simplificar o acesso para os clientes no Brasil", disse Hugues Jacquemin, CEO da OCSiAl USA. "Ao estabelecer instalações de fabricação regionais, podemos reduzir os custos de entrega e o tempo de entrega para os clientes nesta parte do mundo."

Por meio de seu processo de produção exclusivo, a OCSiAl pode produzir nano-aditivos a um custo de 75 vezes menor do que as tecnologias concorrentes e em uma escala nunca antes possível. Os produtos resultantes são o TUBALL, um aditivo de grafeno universal que aumenta o desempenho do material e o TUBALL Matrix, uma forma pré-dispersa do TUBALL.

O TUBALL Matrix é formado pelas propriedades do TUBALL para permitir uma mistura mais rápida, uma facilidade no manuseio e ampla compatibilidade com materiais de base. No espaço do piso ESD, quando adicionado a misturas de revestimento, elimina os pontos quentes, reduz as necessidade de materiais e custos.

"Nós vemos um grande potencial na TUBALL Matrix e estamos entusiasmados por trabalhar com a OCSiAl para apresentar este produto aos clientes no Brasil", disse Claudemir Gracino, proprietário e diretor da Skintech Tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190918005147/pt/

