Comunicado do Business Wire :nCipher Security

A nCipher Security, uma empresa da Entrust Datacard, anuncia o nShield as a Service, um serviço de módulo de segurança de hardware (HSM) baseado na nuvem que permite às organizações proteger dados e aplicativos confidenciais e ajuda a cumprir os requisitos de conformidade de maneira simples e eficiente, usando criptografia sob demanda.

"As organizações que adotam estratégias cloud-first precisam de um sistema de criptografia adequado", disse Peter Galvin, vice-presidente de estratégia da nCipher Security. "Isso significa gerenciamento remoto e automatizado em escala e controle de acesso flexível na nuvem e no local. O nShield as a Service facilita a adoção de uma estratégia de criptografia segura para várias nuvens, usando as mesmas organizações HSMs nShield implantadas hoje no local."

O nShield as a Service é ideal para estratégias cloud-first, migração seletiva de nuvem ou adição de capacidade HSM para lidar com picos de carga de trabalho. A experiência do cliente é consistente e familiar, pois os usuários interagem com os nShield® HSMs na nuvem da mesma maneira que com os dispositivos nShield em seus próprios data centers. E os clientes que utilizam o ambiente de execução segura exclusivo da nCipher para executar código de aplicativo confidencial dentro de um limite seguro com validação FIPS agora têm a mesma oportunidade usando HSMs tanto na nuvem quanto no local.

Usando o nShield as a Service, os clientes podem:

-- implementar soluções Bring Your Own Key e Host Your Own Key com um serviço confiável de terceiros

-- manter controle total sobre o material da chave e manter a separação dos dados das chaves de criptografia

-- estender a criptografia baseada em nuvem e o gerenciamento de chaves em várias nuvens

-- implementar execução segura de código para cargas de trabalho baseadas na nuvem

-- integrar com aplicativos de terceiros na nuvem

"O lançamento do nShield as a Service destaca as sinergias que conquistamos desde que nos tornamos uma empresa Entrust Datacard em junho", disse Galvin. "Conseguimos acelerar e aprimorar o nShield as a Service combinando nossa experiência em HSM e criptografia com a experiência da Entrust Datacard em data centers, serviços em nuvem e operações HSM. O resultado é uma poderosa solução HSM como serviço que complementa as soluções de segurança PKI e IoT baseadas na nuvem da empresa."

"A criptografia é uma ferramenta poderosa", disse Robert Westervelt, diretor de pesquisa de produtos de segurança da IDC. "Entregá-la facilmente através da infraestrutura distribuída pode ser muito eficaz na proteção de dados e aplicativos contra ataques cibernéticos. Soluções como o nShield as a Service permitem que até as maiores organizações protejam suas cargas de trabalho na nuvem pública com todas as conveniências das ofertas de software como serviço. Agora, não há desculpas para não usar criptografia na nuvem".

Como funciona o nShield as a Service

O nShield as a Service usa HSMs nShield para gerar, acessar e proteger o material da chave criptográfica separadamente dos dados confidenciais. Todos os HSMs nShield são gerenciados pela arquitetura de gerenciamento de chaves Security World exclusiva da nCipher, que abrange HSMs baseados na nuvem e locais. Isso permite que os clientes aumentem as operações HSM com eficiência, mantendo o controle do material de suas chaves, mesmo que eles mudem de provedor de serviços de nuvem.

As organizações podem utilizar o nShield as a Service para complementar ou substituir os HSMs locais, mantendo os benefícios da propriedade do HSM. O modelo de assinatura permite que as empresas orcem de maneira previsível, gerenciem capacidade, reduzam o espaço ocupado pelo data center e diminuam o tempo gasto em manutenção e monitoramento de rotina.

Os clientes que buscam soluções pioneiras na nuvem podem trabalhar com fornecedores líderes de mercado em segurança e infraestrutura cibernética no programa nFinity Strategic Technology Partner da nCipher, incluindo F5, IBM, Micro Focus Voltage, Red Hat e Venafi (consulte a folha de cotação abaixo). As aplicações incluem SSL/TLS, assinatura de código, criptografia de dados e banco de dados e muito mais.

O que os nFinity Strategic Technology Partners da nCipher Security estão falando sobre o nShield as a Service:

F5"A F5 tem uma grande experiência em serviços de entrega e segurança de aplicativos e ajuda os clientes a protegerem seus aplicativos críticos, garantindo que eles estejam seguros e disponíveis. O lançamento do nShield as a Service da nCipher Security oferece aos clientes da F5 opções de segurança aprimoradas com a capacidade de obter soberania de dados em um modelo baseado em assinatura. Transferir a segurança de uma despesa de capital para uma operacional permite maior flexibilidade e melhor relação custo-benefício para as organizações", disse John Morgan, vice-presidente e gerente geral de segurança da F5 Networks.

Rick Robinson, gerente de ofertas da WW, Criptografia e gerenciamento de chaves, IBM Security:"À medida que as empresas migram cada vez mais processos de negócios para a nuvem, a segurança continua sendo uma grande preocupação. É vital garantir que aplicativos críticos e suas chaves criptográficas subjacentes possam ser protegidos e gerenciados durante todo o ciclo de vida. O lançamento do nShield as a Service da nCipher Security oferece aos nossos clientes em comum mais opções e a capacidade de ter a soberania de dados baseada em assinatura", disse Rick Robinson, gerente de ofertas da WW, gerenciamento de chaves e criptografia da IBM Security.

Micro Focus Voltage"Os dados são um dos ativos mais abundantes e valiosos para uma organização hoje em dia", disse Reiner Kappenberger, diretor de gerenciamento de produtos, Voltage Data Security na Micro Focus. "No entanto, sem maneiras confiáveis de proteger os dados em repouso, em movimento e em uso, esses mesmos ativos podem se tornar passivos. À medida que os clientes da Voltage SecureData migram cada vez mais o armazenamento e as cargas de trabalho para ambientes baseados na nuvem, eles procuram estabelecer uma raiz de confiança baseada na HSM na nuvem, capaz de manter a solução centrada em dados altamente disponível e de alto desempenho de que desfrutam atualmente. O nShield as a Service da nCipher Security, por meio do suporte ao inovador Stateless Key Management da Voltage SecureData, permite que a Micro Focus ofereça a seus clientes um alívio contínuo da carga do gerenciamento de chaves tradicional nas implantações de nuvem híbrida e zero data center".

Red Hat"Como parceira de longa data da tecnologia nFinity da nCipher Security e fornecedora líder mundial de soluções de código aberto, a Red Hat está comprometida em fornecer aos clientes mais opções para aprimorar. O nShield as a Service da nCipher oferecerá aos nossos clientes opções ampliadas de como eles buscam a segurança de TI para proteger melhor as chaves criptográficas subjacentes que ajudam a proteger as implantações do Sistema de Certificados da Red Hat e da Plataforma OpenStack da Red Hat na nuvem híbrida", disse Keith Basil, gerente de produtos sênior da Red Hat.

Venafi"Como líder em proteção de identidade de máquina, a Venafi está contente com o lançamento do novo nShield as a Service da nCipher Security", disse Kevin Bocek, vice-presidente de estratégia de segurança e inteligência de ameaças da Venafi. "Com o número de máquinas crescendo exponencialmente e a definição de máquinas expandindo-se para incluir tudo, desde contêineres em clusters Kubernetes em execução na nuvem até dispositivos IoT incorporados que serão implantados nos próximos 20 anos, garantir a identidade das máquinas é essencial para todos os negócios e governos. O novo nShield as a Service oferece a mesma confiança da qual os clientes dos HSMs nShield locais dependem, adicionando uma alternativa de segurança baseada em assinatura que é fácil de usar, flexível e econômica para as organizações, não importa o tamanho deles. Esse é um desenvolvimento incrível que ajudará as equipes de DevOps e segurança a se moverem na velocidade da nuvem para garantir TLS e certificados de chaves de assinatura de código".

Sobre a nCipher Security

A nCipher Security, uma empresa da Entrust Datacard, líder no mercado de módulos de segurança de hardware (hardware security module, HSM) de uso geral, capacita organizações líderes mundiais oferecendo confiança, integridade e controle às suas aplicações e informações de negócios essenciais. O ambiente digital em rápido movimento de hoje melhora a satisfação dos clientes, oferece vantagem competitiva, aumenta a eficiência operacional, e multiplica os riscos de segurança. Nossas soluções criptográficas protegem tecnologias emergentes como a nuvem, IoT, blockchain e pagamentos digitais e ajudam a cumprir os novos requerimentos de conformidade. Fazemos isso utilizando a mesma tecnologia comprovada da qual as organizações globais dependem atualmente para se protegerem contra ameaças a seus dados confidenciais, comunicações de rede e infraestrutura empresarial. Nós oferecemos confiança às suas aplicações comerciais críticas, garantimos a integridade dos seus dados e conferimos total controle a você, hoje, amanhã, e em todos os momentos. www.ncipher.com

