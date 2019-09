Irã nega envolvimento em ataques na Arábia Saudita em mensagem aos Estados Unidos

O Irã negou ter desempenhado um papel nos ataques executados no sábado contra instalações petroleiras da Arábia Saudita, em uma "nota oficial" enviada aos Estados Unidos, informa nesta quarta-feira a agência oficial IRNA.

Na mensagem transmitida na segunda-feira à embaixada da Suíça em Teerã, que representa os interesses americanos no Irã, a República Islâmica "insiste que não desempenhou nenhum papel no ataque, nega e condena as acusações" contra o país apresentadas pelos Estados Unidos, destaca a agência.