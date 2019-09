Comunicado do Business Wire :Amazon Studios

(NASDAQ: AMZN)-A Amazon Studios anunciou hoje que sua série baseada nos icônicos romances de fantasia O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien será gravada na Nova Zelândia. A pré-produção começou e a produção da série começará em Auckland nos próximos meses.

"Ao procurarmos o local em que pudéssemos dar vida à beleza primordial da Segunda Era da Terra-média, sabíamos que precisávamos encontrar um lugar majestoso, com costas, florestas e montanhas intocadas que também fosse o lar de grandes sets, estúdios e artesãos altamente qualificados e experientes e outros funcionários. Estamos felizes por podermos confirmar oficialmente a Nova Zelândia como o lar da nossa série baseada nas histórias deO Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien", disseram os showrunners e produtores executivos J.D. Payne e Patrick McKay. "Somos gratos ao povo e ao governo da Nova Zelândia, e especialmente Auckland, por nos apoiar durante essa fase de pré-produção. A grande hospitalidade Kiwi com a qual eles nos receberam já nos fez sentir em casa, e estamos ansiosos para aprofundar nossa parceria nos próximos anos."

Situada na Terra-média, a adaptação para a televisão explorará novas histórias anteriores a ASociedade do Anel de J.R.R. Tolkien. Obra literária de renome mundial e ganhadora do International Fantasy Award e do Prometheus Hall of Fame Award, os romances de O Senhor dos Anéis foram nomeados o livro favorito do milênio em 1999 pelos clientes da Amazon e o romance mais amado da Grã-Bretanha de todos os tempos no The Big Read da BBC em 2003. Suas adaptações teatrais, do New Line Cinema e do diretor Peter Jackson, faturaram juntas um total de quase US$ 6 bilhões em todo o mundo e conquistaram 17 Academy Awards, incluindo o prêmio de melhor filme.

Os produtores executivos e showrunners da série são J.D. Payne e Patrick McKay. J.A. Bayona (O Orfanato, Jurassic Park: Reino Ameaçado) dirigirá os dois primeiros episódios e atuará como produtor executivo, ao lado de sua parceira Belén Atienza. Os produtores executivos são Lindsey Weber (Rua Cloverfield, 10), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire: O Império do Contrabando), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos)e Justin Doble (Stranger Things).

