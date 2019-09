Furacão Humberto passa à categoria 3

Humberto ganhou força na noite desta terça-feira e passou a furacão de categoria 3 na escala Saffir Simpson (1 a 5) em sua rota em direção às Bermudas, onde deve provocar grandes ondas e chuvas torrenciais, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"Os efeitos do furacão devem atingir as Bermudas na noite de quarta-feira e prosseguir até a manhã de quinta", precisou o NHC, com sede em Miami.

"São prováveis flutuações de intensidade para o dia seguinte, mas Humberto deverá permanecer como um furacão poderoso durante a quinta-feira".

Por volta da 00H00 GMT (21H00 Brasília), Humberto se deslocava com ventos firmes de 185 km/h em direção leste-nordeste a quase 20 km/h.