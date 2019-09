Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, proprietária da família de fibras LYCRA®, anunciou hoje que lançou um programa global de marketing co-branded para promover jeans de denim feitos com a tecnologia LYCRA® dualFX®. O programa de marketing será lançado na Refinery29, uma empresa líder global de mídia e entretenimento para mulheres jovens.

A tecnologia patenteada LYCRA® dualFX® combina duas fibras elásticas da marca LYCRA® para adicionar flexibilidade extra e recuperação da forma do denim. Isso significa que os jeans mantêm sua forma o dia todo, proporcionando conforto e ajuste excepcionais.

Inspiradas pelas duas fibras da tecnologia LYCRA® dualFX®, diversas mulheres reais são destaques em algumas das campanhas de conteúdo personalizadas deste ano criadas pela Refinery29. Seja em uma noite na cidade, na pista de dança ou em um encontro com as amigas, essas mulheres demonstram como os jeans com a tecnologia LYCRA® dualFX® proporcionam um ajuste confortável e duradouro para todos os tipos de corpo, independentemente de sua forma ou tamanho.

A campanha anual de denim deste outono é desenvolvida para promover o interesse e incentivar a compra dos jeans das marcas parceiras, mostrando ao consumidor o conforto, ajuste e desempenho duradouros da tecnologia LYCRA® dualFX®. Por meio de uma combinação de recursos fotográficos atraentes e conteúdo envolvente, o público descobre informações sobre como comprar peças denim, dicas de tamanho e ajuste e tendências com uma autoridade da moda. O conteúdo personalizado conecta ao site da marca de denim para uma experiência de compra fácil.

As marcas participantes deste ano incluem 7 FOR ALL MANKIND, AMERICAN EAGLE,C&A;, CALVIN KLEIN JEANS, DL 1961, ESPRIT, GUESS, JOE'S JEANS, LEVI'S®,LONG TALL SALLY, NEXT, NYDJ, SUPERDRY, TORRID e TARGET'S UNIVERSAL THREAD. Algumas dessas marcas serão exibidas exclusivamente nas plataformas internacionais dedicadas da R29 no Reino Unido e na Alemanha.

"Escolhemos a Refinery29 para desenvolver nossa campanha de denim porque seu conteúdo personalizado ajuda nossas marcas parceiras a se conectarem com seus consumidores-alvo de maneira relevante e significativa", disse Rita Ratskoff, gerente sênior de contas estratégicas da The LYCRA Company. "A Refinery29 conta histórias e comunica efetivamente o valor e os benefícios diferenciados de nossa tecnologia para impulsionar as vendas dos jeans de nossas marcas parceiras".

A campanha de seis semanas apresenta mídia de alto impacto, incluindo anúncios em sites e canais de moda e banners na Refinery29. Além disso, o conteúdo será promovido por meio dos amplos canais de distribuição social e digital da plataforma global, incluindo e-mails dedicados e boletins.

A ativação em 360 graus também é amplificada nos canais de mídia pagos e de propriedade da marca LYCRA®, para aumentar ainda mais a intenção de compra do consumidor e destacar o nível incomparável de suporte de marketing que a The LYCRA Company oferece a seus clientes globais.

Para saber mais sobre a tecnologia LYCRA® dualFX®, acesse o site connect.lycra.com.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz fibra e soluções tecnológicas para os setores de vestuário e cuidados pessoais, além de produtos químicos especializados utilizados nas cadeias de valor do elastano e poliuretano. Sediada em Wilmington, estado norte-americano de Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialidade técnica e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui marcas líderes de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL® e TERATHANE®. Ainda que seja novo, o nome The LYCRA Company possui um legado que remonta a 1958, quando foi inventada a fibra LYCRA®, o fio de elastano original. Hoje, a The LYCRA Company se dedica a agregar valor aos produtos de seus clientes desenvolvendo inovações únicas que atendem às necessidades dos consumidores quanto a conforto e desempenho duradouro. Para obter outras informações, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA® e dualFX® são marcas comerciais da The LYCRA Company.

