Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou acordo de colaboração com a MRB Attorneys em Ruanda. A inclusão da firma de Kigali indica o 16o país com presença da Andersen Global na África.

A MRB Attorneys foi fundada em 2013 pelos cinco sócios da firma, todos com ampla experiência em serviços de consultoria jurídica privada e pública. Atualmente, os onze advogados da MRB orientam clientes em questões de direito corporativo e comercial, resolução de disputas, energia e infraestrutura, e negócios e política governamentais, com intensa ênfase em questões bancárias e de investimentos. Eles representam uma ampla clientela de bancos, empresas privadas e públicas, organizações internacionais e órgãos governamentais.

"A reputação de administração e transparência da Andersen Global se alinha bem com o que os nossos clientes valorizam e esperam de nós. A colaboração sinergética será proveitosa para os nossos clientes e nossos funcionários", disse Emmanuel Butare, sócio gerente da MRB Attorneys. "Estamos ansiosos para trabalhar com profissionais com pensamentos semelhantes aos nossos, que aumenta o nosso alcance e a nossa capacidade de oferecer serviços impecáveis em todo o mundo."

"A África é um importante mercado de negócios globais, e temos planos ambiciosos de continuar a expansão. A união com a respeitada equipe da MRB fortalece a nossa já consolidada equipe na África", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. "Definitivamente, eles 'estão além das expectativas', e estamos ansiosos para trabalhar com eles para oferecer aos clientes o melhor serviço da região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 149 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190917006147/pt/

