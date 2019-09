Premiê anuncia eleições na Espanha, após fracasso para tentar formar governo

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta terça-feira que terá novas eleições em novembro, já que nenhum líder conseguiu apoio suficiente no Parlamento para formar um governo.



Sánchez realizou o anúncio após o rei Felipe VI dizer que não havia encontrado um candidato capaz de assegurar o apoio de um maioria no Congresso dos Deputados, após a eleição realizada em 29 de abril.



O Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Sánchez, ganhou o maior número de cadeiras na eleição, com 123 de 350. Várias siglas também obtiveram representação considerável no Legislativo, nessa disputa.



O rei tomou a decisão após dois dias de realizar reuniões com os líderes dos partidos políticos. O prazo para formar um governo tinha sido 23 de setembro. Agora, as eleições serão realizadas em 10 de novembro. Fonte: Associated Press.