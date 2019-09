Comunicado do Business Wire :Virgin Voyages

Virgin Voyages, a nova marca de estilo de vida que está agitando a indústria de viagens, revelou peças da sua nova coleção de uniformes elegantes, desenhada pelo designer de moda britânico independente, Gareth Pugh. A coleção foi apresentada em um evento repleto de estrelas durante a Semana da Moda de Londres na noite passada.

Virgin Voyages Reveals High-fashion Uniform Collection Designed by Gareth Pugh With a Star-studded Celebration at London Fashion Week. (Photo: Business Wire)

O evento na Royal Opera House de Londres contou com a apresentação ao vivo de Christina Aguilera. Christina Aguilera foi vestida por Gareth Pugh em seu design original com a assinatura dos tons da coleção cápsula em vermelho e preto.

"As pessoas estão no centro de todas as nossas empresas Virgin e quando o nosso pessoal se sente em seu melhor, eles ajudam os nossos clientes a terem a melhor experiência possível", disse Sir Richard Branson, fundador do Virgin Group. "Queremos que a equipe da Virgin Voyages seja a mais feliz no mar e garantir que eles se sintam confortáveis, confiantes e elegantes é uma grande parte da experiência. Gareth Pugh e a equipe da Virgin Voyages trabalharam lado a lado para tornar realidade o que em breve serão os uniformes mais atraentes em alto mar".

Em projeto de dois anos, Pugh, amplamente considerado o rebelde da cena da moda britânica, se junta à Creative Collective da Virgin Voyages -- uma line up ilustre de designers, artistas e produtores, incluindo Tom Dixon, Roman and Williams e Mark Ronson, dentre outros, que estão colaborando com a empresa para transformar como a vida no mar pode ser vista e sentida.

A coleção de uniformes traz o enfoque moderno da alta costura de Pugh com o caráter do design da Virgin Voyages do romance moderno de navegar, que incorpora o amor do mar e a glória e a sofisticação do auge dos transatlânticos com o estilo dos iates contemporâneos. A coleção possui uma combinação distinta de estrutura e fluidez e inclui uma ampla série de estilos, desde cortes de alfaiataria precisos, até túnicas estilo fronha de travesseiro despojadas, fazendo referência ao início do punk britânico e mais.

"Para esse projeto, nos foi permitido ampliar os limites e redefinir a ideia do que constitui um uniforme. Em última instância, queríamos que tudo fosse moderno, luxuoso e atraente - para permitir que toda a tripulação se sentisse valorizada, em consonância com o resto da experiência", disse Pugh.

A coleção permite que a maioria da equipe tenha diversas opções para escolher de dia e à noite, e também quebra com as tradições dos cruzeiros ao não ter ombreiras com listras para os oficiais, nem gravatas ou coletes.

Dando uma reviravolta no icônico salto alto vermelho usado pela Virgin Atlantic, muitos dos designs de Pugh serão combinados com o Mulberry, o tênis vermelho fabricado pela PLAE, com sede em San Francisco. Com gênero neutro, os tênis da PLAE destinam-se a contrastar de modo divertido com os designs de Pugh para um visual atrevido ainda que elegante, verdadeiro para o espírito da Virgin Voyages. Os calçados Mulberry foram feitos sob medida para conforto e versatilidade, especialmente para permitir que a tripulação se sinta confortável de dia e à noite. Adequado ao compromisso da Virgin Voyages com a sustentabilidade, os calçados da PLAE possuem revestimento ecológico dos grãos de café através de tecnologia sustentável e são fabricados na fábrica de trabalho justo da PLAE, usando cola à base de água e materiais renováveis sempre que possível.

A coleção de uniformes reflete a opinião da equipe de funcionários e de Sir Richard Branson em cada etapa do processo de design. Em antecipação ao lançamento da empresa do seu primeiro navio, Scarlet Lady, na próxima primavera, a Virgin Voyages fez parceria com marcas irmãs dentro da família Virgin em diversas funções ao redor do mundo para testar os uniformes para garantir que os designs finais fossem adequados à variedade de funções, climas e tipos de corpo.

Futuros navegantes e oficiais são convidados a conferir a Virgin Voyages acessando www.virginvoyages.com.

SOBRE A VIRGIN VOYAGES

A Virgin Voyages é uma marca de estilo de vida global comprometida em criar as férias mais irresistíveis do mundo. Com operações nos EUA, Reino Unido e Europa, a Virgin Voyages atualmente tem quatro navios encomendados com o estaleiro Fincantieri.

Com a temporada inaugural programada para 2020, Scarlet Lady, o primeiro navio da Virgin Voyages, foi projetado para refletir o luxo elegante de um iate. Com espaços projetados por alguns dos principais nomes de design contemporâneo, o Scarlet Lady será "Adult-by-Design", um santuário no mar para passageiros com mais de 18 anos.

Uma dose de "Vitamin Sea" será naturalmente integrada em todo o navio, com bem-estar ativado através de uma combinação de momentos de alta energia com relaxamento e rejuvenescimento. O Scarlet Lady também terá a bordo atraentes opções de entretenimento e mais de vinte espaços gastronômicos especiais. Com uma revolução no conceito de luxo que a empresa chama de Rebellious Luxe, a Virgin Voyages oferecerá um valor incrível a seus navegantes em todos os restaurantes, aulas de ginástica em grupo, refrigerantes, brindes, WiFi e muitas outras surpresas da Virgin, e tudo já incluído no preço da viagem.

O Scarlet Lady navegará de Miami ao Caribe em 2020 transportando mais de 2.770 navegantes e 1.150 tripulantes incríveis do mundo todo. Continue acompanhando outras atualizações em virginvoyages.com.

SOBRE GARETH PUGH

Gareth Pugh é um designer de moda britânico e diretor criativo.

Sua etiqueta de mesmo nome recebeu reconhecimento global por seu enfoque para redefinir o luxo moderno; descrito por Dazed & Confused como aquele que "quebrou a monotonia de uma era de moda comercial".

Pugh fez sua estreia na Semana da Moda de Londres em 2005. Mais tarde ele ganhou o ANDAM Fashion Award, apresentando seu primeiro desfile em Paris em setembro de 2008. Ele continuou a apresentar sua primeira coleção masculina em janeiro de 2009 e permaneceria na programação de Paris por mais seis anos. Em 2015, o designer comemorou o décimo aniversário da sua etiqueta com o retorno à Semana da Moda de Londres. Isso se provou um triunfante retornou à casa, com a Vogue Runway descrevendo seu desfile primavera/verão 2016 como "talvez a sua melhor coleção até hoje".

Trabalhando com seu companheiro e parceiro criativo, Carson McColl, Pugh desenvolveu ainda mais um método multidisciplinar distinto. Amplamente reconhecido como proponente líder de filmes de moda e de novas tecnologias, ao longo da última década ele criou mais de 20 filmes de moda, mais recentemente com o celebrado fotógrafo, Nick Knight. Ele também trabalhou com alguns dos artistas mais populares do nosso tempo, incluindo Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna e Christina Aguilera, e colaborou com algumas das instituições culturais mais importantes do mundo, desenhando shows para a Opéra Garnier, em Paris, e The Royal Opera House, em Londres. Mais recentemente, ele exibiu seu trabalho no The Metropolitan Museum of Art como parte da exibição de verão de 2019 do Costume Institute.

Em 2018, Pugh e McColl fundaram a HARD & SHINY, um estudo criativo independente especializado em moda, filmes, design de palcos e entretenimento experimental com diversos clientes, inclusive Selfridges, MAC Cosmetics, Madison Square Garden e a Virgin Voyages de Sir Richard Branson.

Gareth Pugh é representado internacionalmente pela Raven PR e CXA New York.

