Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, provedor global de inteligência financeira e econômica, ganhou 10 categorias do Prêmio de Previsão de Analistas na FocusEconomics de 2019.

1º Prognosticador de PIB - Japão #1 Prognosticador de PIB - EUA 1º Prognosticador de Inflação - França 1º Prognosticador de Inflação - México 1º Prognosticador de Inflação - Reino Unido #1 Prognosticador de Taxa de Câmbio - Singapura 1º Prognosticador de Taxa de Câmbio - Reino Unido 1º Prognosticador de Balanço Fiscal - Croácia 1º Prognosticador de Balanço Fiscal - Luxemburgo 1º Prognosticador de Conta Corrente - Suíça

Também ganhamos o prêmio de 3º Melhor Prognosticador Geral - Singapura.

Para determinar as principais empresas de previsões econômicas nestas classificações anuais, a FocusEconomics avalia a precisão das previsões submetidas à sua pesquisa mensal durante um período de 24 meses. Os 11 prêmios que recebemos neste ano refletem a precisão de nossas previsões macroeconômicas para indicadores-chave entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.

"Nossos clientes precisam de previsões econômicas confiáveis para gestão de riscos, conformidade e planejamento estratégico", disse Cris deRitis, economista chefe adjunta. "Eles confiam no Google Analytics da Moody para ajudá-los a tomar decisões com confiança. Valorizamos esta confiança e estamos especialmente satisfeitos com este reconhecimento da FocusEconomics por falar da precisão de nossas previsões."

As previsões da Moody's Analytics para indicadores de movimento de mercado em todo o mundo vêm de nosso Modelo Macroeconômico Global. Quase toda a atividade econômica global é contabilizada nas 12.000 séries temporais econômicas, demográficas e financeiras que ela produz.

O Modelo Macroeconômico Global está disponível através da plataforma Scenario Studio da Moody's Analytics, que permite aos usuários gerar cenários econômicos e previsões em um ambiente colaborativo em tempo real, apoiado por rigorosos processos de governança.

Avaliamos rotineiramente a precisão de nossas projeções econômicas e compartilhamos estas descobertas. Este artigo detalha nosso pensamento e suposições no fim de 2017, quando consideramos as perspectivas para 2018, e compara nossas previsões com o que ocorreu.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança de mercado, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, montadas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mente aberta e foco em satisfazer as necessidades de clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, com cerca de 13.200 trabalhadores a nível global e presença em 42 países.

